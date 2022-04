NFL Draft 2022: ¿Cómo ver el live stream?

El futuro del fútbol profesional subirá al escenario en el Draft de la NFL, que comienza el jueves 28 de abril en Las Vegas.

Los tres días del draft serán televisados por ABC, NFL Network y ESPN (ESPN2 también tendrá cobertura el sábado). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo del Draft de la NFL 2022 en línea:

Puedes ver una transmisión en vivo de ABC, ESPN, ESPN2, NFL Network y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver el Draft de la NFL 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC, ESPN y ESPN2 están incluidos en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver el NFL Draft 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, NFL Network y más de 90 canales de TV en Vidgo. Esta opción no viene con una prueba gratuita:

Vidgo

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver el Draft de la NFL 2022 en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Puede ver una transmisión en vivo de NFL Network y más de 40 canales de TV en vivo a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV, o puede ver ESPN y ESPN a través del paquete “Sling Orange”. Esta opción no viene con una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión más barato con estos canales y puede obtener $10 de descuento en su primer mes:

Prueba gratuita de Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el Draft de la NFL 2022 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S. , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Puedes ver una transmisión en vivo de ABC, ESPN, ESPN2, NFL Network y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye ESPN+ y Disney+ como parte de su paquete especial:

Obtenga Hulu TV

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver el Draft de la NFL 2022 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/ S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Avance del Draft 2022 de la NFL

Los mejores jugadores de fútbol americano universitario del país esperan que sus nombres sean llamados por los equipos de la NFL desde el jueves por la noche hasta el sábado en el draft de siete rondas.

Es probable que los equipos de la NFL no encuentren un futuro mariscal de campo franquicia en este draft, pero dos podrían ir en la primera ronda: Kenny Pickett de Pitt y Malik Willis de Liberty, según Albert Breer de Sports Illustrated. Otros mariscales de campo notables a tener en cuenta más adelante en el draft incluyen a Desmond Ridder de Cincinnati, Matt Corral de Ole Miss y Carson Strong de Nevada según las clasificaciones de ESPN.

To fully understand the story about QB1 Kenny Pickett,⁩ you need to know the beginning. ⁦⁦@kennypickett10⁩ To be continued 4.28.22 pic.twitter.com/fyQhZN3VW9 — TEST Football Academy (@TEST_Football) April 22, 2022

El draft de este año tiene talento en las trincheras lideradas por el ala defensiva de Michigan, Aidan Hutchinson, y el ala defensiva de Georgia, Travon Walker, los candidatos más probables para la primera selección. Hutchinson dominó en 2021 con 14 capturas y 16,5 tacleadas para pérdida. Walker tuvo seis capturas y 7.5 tacleadas para pérdida mientras ayudaba a Georgia a ganar un título nacional.

“La creencia en la liga es que Jacksonville prefiere las ventajas y los rasgos de Walker a la producción, el motor y el liderazgo probados que Hutchinson aporta”, escribió Todd McShay de ESPN. “Y es casi seguro que uno de ellos salga primero del tablero”.

Un equipo de playoffs de fútbol americano que no es universitario presenta a dos de los mejores receptores del draft. El receptor abierto de Ohio State, Garrett Wilson y Chris Olave, podrían ser los dos primeros receptores abiertos fuera del tablero. Otros receptores a tener en cuenta incluyen a Jameson Williams de Alabama, Drake London de USC, Treylon Burks de Arkansas, Jahan Dotson de Penn State, Christian Watson de North Dakota State y Skyy Moore de Western Michigan.

Un corredor podría salir del tablero el jueves por la noche en la primera ronda, pero es probable que los equipos comiencen a tomarlos en la segunda y tercera ronda. Los mejores corredores a tener en cuenta incluyen a Breece Hall de Iowa State, Kenneth Walker III de Michigan State y Zamir White y James Cook de Georgia. El ex corredor estrella de la NFL Maurice Jones-Drew, ahora analista de NFL.com, enumeró a esos cuatro como “titulares del primer día” para los posibles equipos.

Los backs defensivos Ahmad Gardner de Cincinnati, Derek Stingley de LSU y Kyle Hamilton, de Notre Dame, podrían llegar alto en el draft. McShay podría ver a Gardner yendo a los Detroit Lions en el No. 2 si los Jaguars eligen a Hutchinson en lugar de Walker. McShay proyecta que Stingley estará entre la tercera y la novena selección, y Hamliton probablemente estará entre la séptima y la novena selección, escribió el analista.

Orden del sorteo de la NFL (primera ronda)

1. Jacksonville Jaguars

2. Detroit Lions

3. Houston Texans

4. New York Jets

5. New York Giants

6. Carolina Panthers

7. New York Giants (via Bears)

8. Atlanta Falcons

9. Seattle Seahawks (via Broncos)

10. New York Jets (via Seahawks)

11. Washington Commanders

12. Minnesota Vikings

13. Houston Texans (via Browns)

14. Baltimore Ravens

15. Philadelphia Eagles (via Dolphins)

16. New Orleans Saints (from Eagles via Colts)

17. Los Angeles Chargers

18. Philadelphia Eagles (via Saints)

19. New Orleans Saints (via Eagles)

20. Pittsburgh Steelers

21. New England Patriots

22. Green Bay Packers (via Raiders)

23. Arizona Cardinals

24. Dallas Cowboys

25. Buffalo Bills

26. Tennessee Titans

27. Tampa Bay Buccaneers

28. Green Bay Packers

29. Kansas City Chiefs (from Dolphins via 49ers)

30. Kansas City Chiefs

31. Cincinnati Bengals

32. Detroit Lions (via Rams)

