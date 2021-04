Neymar menciona quién le hace feliz en el PSG ¿quién será?

Se había especulado de una una posible salida de Neymar al FC Barcelona le tiene una gran admiración a Kylian Mbappé, tanto de jugador como de persona. El brasileño, le otorgó una entrevista a France Football y en esa nota alabó el campeón del mundo francés y le ha señalado como una pieza muy importante de su adaptación al PSG y de su selección.

Neymar se ha deshecho en elogios hacia el jugador surgido en el Mónaco. “Le debo una gran parte de mi felicidad en el PSG a Mbappé,” confesó Neymar en la entrevista con la publicación francesa.

“Me ha enseñado mucho sobre la forma de ser de los franceses. Me ha explicado la mentalidad francesa. Le debo una gran parte de mi adaptación y, consecuentemente, mi suerte de estar aquí,” añadió.

La relación entre los dos

Los dos, que llegaron a París el mismo verano, terminan contrato en 2022 y no han firmado sus respectivas renovaciones. Mbappé es la obsesión que tiene Florentino Pérez par que llegue a la Casa Blanca, mientras que Neymar tiene una novela que se renueva cada verano para volver a juntarse con Leo Messi en el Barça.

Esto ocurre mientra que supuestamente el equipo parisino continúa fijándose en el rosarino para ser parte de su gran proyecto para el próximo año.

“Antes que nada, me quedé impresionado del hombre que es. Mbappé es muy considerado, agradable con todo el mundo, educado y siempre contento. Es una muy buena persona. Es la razón por la que nos entendemos tan bien desde el primer contacto que tuvimos”, afirmó.

“En seguida tuve la ocasión de verle entrenar, ver su velocidad, su repertorio de regates, su inteligencia y pude constatar su humildad por querer mejorar continuamente. Ahí me dije: ‘¡Es nuestro chico de oro!’ La velocidad por sí sola no significa nada. Se tiene que ser inteligente para usarla correctamente y Kylian lo es. No es solo inteligente y rápido, sino que tiene un gran repertorio de regates”

Este mismo martes, el PSG de Neymar y Mbappé enfrentan otro partido clave en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League en el Parque de los Príncipes. Ellos llegan ante el Bayern Múnich, con una ventaja de 3-2 tras derrotar al actual monarca europeo con un doblete de Mbappé.

Además el PSG se encuentra en una pelea bárbara en la liga doméstica en el cual enfrenta al Lille, Mónaco, y Lyon faltando seis fechas para terminar la temporada.

