¿Mbappé se cree mejor que Messi?: Esto fue lo que dijo de la estrella del Barcelona

El delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, ha revelado cómo utiliza al capitán del Barcelona Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo como fuentes de inspiración, cada vez que entra a un campo de fútbol.

Mbappé es uno de los jóvenes más emocionantes del fútbol mundial y se espera que sustituya a Messi como el mejor jugador del mundo, una vez que el capitán del Barcelona cuelgue las botas.

Sin embargo, el internacional francés admite que le queda mucho camino por recorrer hasta que esté cerca de igualar los logros de Messi. Sin embargo, ha revelado que sí se dice a sí mismo que es mejor que el patrón del Barcelona cada vez que sale al campo.

Mbappé habla con Messi

El ganador de la Copa del Mundo habló sobre su ego en una entrevista con RMC Sport y cómo se dice a sí mismo que es el mejor del mundo en un intento por maximizar su desempeño, según informó ESPN.

“Cada vez que entro al campo, en mi cabeza siempre me digo que soy el mejor y eso es teniendo en cuenta que he compartido campos con Messi y Cristiano. Son mejores jugadores que yo, han hecho mil millones de cosas más que yo”, explicó el francés. “Pero en mi cabeza siempre me digo que soy el mejor, porque así no te pones ningún límite y tratas de dar lo mejor de ti mismo. Por supuesto, a veces la gente no entiende porque creo que también existe esta barrera que crea este tema, donde realmente no explicamos qué es un ego”.

Messi y Mbappé se enfrentaron en la Champions League esta temporada con el PSG en cabeza en los octavos de final. El astro del Barcelona marcó en los dos partidos de la eliminatoria, pero Mbappé eclipsó a su rival con un hat-trick en el Camp Nou.

La estrella del PSG compartió una publicación enigmática en las redes sociales después del juego de los dos jugadores en acción con la leyenda: “Gracias al fútbol por darme esta oportunidad de vivir este sueño todos los días”.

¿Mbappé se muda a la Liga?

El futuro de Mbappé en el club francés sigue siendo objeto de especulaciones. El delantero ha estado asociado regularmente con un paso al Real Madrid y aún no ha firmado una extensión de contrato con el equipo de Mauricio Pochettino.

El contrato del internacional francés expira en 2022 y se le preguntó si firmaría una prórroga después de jugar con la selección nacional contra Bosnia-Herzegovina en la fase de clasificación para el Mundial.

Mbappé dijo a RTL: “Si eso hubiera avanzado, ya habría salido a hablar de eso. Por supuesto, hablaré de ello cuando haya tomado una decisión”.

Si Mbappé no firma una extensión de contrato este verano, entonces el PSG puede verse obligado a considerar vender a la superestrella para evitar que se vaya gratis el próximo verano, cuando su contrato finalmente expire.

El diario francés Le Parisien ha informado que el club francés está “cada vez más impaciente” con Mbappé y podría estar dispuesto a bajar su precio de venta entre 120-150 millones de euros ($141-176 millones de dólares), según Marca.

