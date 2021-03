Messi se molesta como nunca con un fan del Barcelona y le reclama: [Video]

El capitán del Barcelona, ​​Lionel Messi, mostró una rara frustración con un aficionado después de que pararan su automóvil y fuera filmado cuando salía de los entrenamientos con los gigantes catalanes.

El argentino fue visto a la salida del club por hinchas que grabaron al jugador de 33 años con sus teléfonos móviles. Sin embargo, Messi dejó en claro que se está hartando de encuentros tan cercanos con los aficionados, según informó el periodista Toni Juanmarti.

Messi le dijo al aficionado: “¿Para qué quieres siempre (filmar) el mismo video si ya hicieron un montón de videos? No pueden pasar todos los días haciendo los mismos videos. ¿Creen que es normal hacer lo mismo siempre?”.

El joven al que Messi se enfrentó solo se limitó a decir: “perdón”.

La frustración de Messi sigue a las lágrimas de Lenglet

El capitán del Barcelona suele ser generoso con su tiempo, como se ha demostrado muchas veces a lo largo de su carrera, pero su frustración esta vez bien puede deberse al hecho de que se está convirtiendo en algo habitual para los aficionados rodear a los jugadores cuando entran y salen del club.

Messi fue parado en su carro en diciembre, después de la victoria del Barcelona sobre la Real Sociedad y felizmente entregó su camiseta.

El delantero Antoine Griezmann también estuvo rodeado de aficionados en noviembre, que le exigieron “respeto” para Messi, después de que el ex agente del delantero Eric Olhats criticara al capitán y su influencia en el club, según informó Football España.

Más recientemente, el defensa del Barcelona Clement Lenglet fue visto por los fanáticos en febrero después del empate 1-1 del club con el Cádiz. El defensor regaló un penalti tardío en el partido y luego pareció angustiado.

Otros jugadores como el centrocampista Riqui Puig y el delantero francés Ousmane Dembelé, también han tenido encuentros cercanos con la afición, mientras todavía usan su uniforme de entrenamiento del Barcelona esta temporada.

La frustración de Messi es comprensible, particularmente debido a los requisitos de distanciamiento social y las restricciones de coronavirus actualmente vigentes. Las pautas actuales también significan que los jugadores deben llegar para los entrenamientos y los juegos que ya están en su kit y regresar a casa sin cambiarse primero.

Un gran profesional no merece pasar por este bloqueo mental que le impide trabajar bien. Desde el primer día diste ejemplo. Nunca te has quejado de nada y siempre lo has hecho con la mejor de las intenciones.

