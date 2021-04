¿Quién es mejor: Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar? Di María responde

Ángel Di María ha estado hablando del capitán del Barcelona Lionel Messi y ha explicado qué diferencia al argentino de otras superestrellas como Neymar y Cristiano Ronaldo.

El delantero del Paris Saint-Germain ha jugado con los tres atacantes durante su carrera y se le preguntó en una entrevista con beIN Sports sobre quién es el más fuerte. Di María dejó claro que Messi sigue estando muy por encima del resto:

“Leo es Leo”, explicó. “Hace cosas increíbles, es natural. Es imposible elegir a otra persona. En toda mi carrera, nunca he visto a un jugador como Messi. Es de otro planeta”.

