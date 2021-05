Neymar finalmente se ha decidido sobre su futuro: ¿llega al Barcelona?

El nuevo episodio de la novel que es la vida de Neymar parece haber llegado a su conclusión. El exjugador del FC Barcelona ya tiene su futuro decidido y en las próximas horas se hará el anuncio.

Según lo que ha informado el diario deportivo francés L’Équipe, el brasileño firmaría este mismo sábado su renovación con el PSG que lo tendría ligado al equipo parisino hasta el 2026. Hay que tener en cuenta que su actual contrato con este equipo finalizaba el 30 de junio de 2022.

Si es confirmada esta noticia, su futuro futbolístico lo tendría en el PSG hasta los 34 años. Por ahora no se saben los detalles de la oferta económica que le ha planteado la dirigiencia para seducir al brasileño y retenerlo durante cuatro temporadas más. Lo que sí se menciona es que hay un enorme bono en su nuevo contrato si es que el equipo puede ganar la Champions League.

Neymar is set to sign his new contract with PSG, never been in doubt and confirmed by L’Équipé. The new agreement will until June 2026 for €30m/season. 🇧🇷🏁 #PSG

Big announcement coming. Huge bonus in case PSG will win the Champions League in the next years. ⏳ #Neymar https://t.co/fSGEGKMAYR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2021