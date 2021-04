Doblete y vaselina de Griezmann en la victoria ante el Villarreal [VIDEO]

Antoine Griezmann marcó con brillante golazo con el FC Barcelona este domingo 25 de abril para poner el empate 1-1 para los catalanes ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica por La Liga.

El gol del ganador de la Copa del Mundo se produjo minutos después de que Samuel Chukwueze le diera la ventaja a los anfitriones tras rodear al portero Marc-Andre ter Stegen y anotar en portería vacía.

La respuesta del Barcelona fue rápida e impresionante. El central Oscar Mingueza hizo que Griezmann pasara a la portería y el francés bajó con destreza el balón para mandarlo por encima del portero Sergio Asenjo.

El gol pone a Griezmann a dos dígitos en La Liga este 2020-21 y significa que ahora ha marcado en cada uno de sus últimos tres partidos con el FC Barcelona en todas las competiciones.

Griezmann anotó su segundo de la tarde 10 minutos antes del descanso. El defensa del Villarreal, Juan Foyth, regaló al francés un balón luego de un mal pase hacia atrás, lo que permitió que Griezmann tuviera la pelota y simplemente lanzará el balón a la portería de Asenjo.

El portero del Villarreal había hecho antes una brillante parada para negar al centrocampista azulgrana Frenkie de Jong el primer gol. El holandés parecía destinado a rematar un centro de Jordi Alba en el segundo palo, pero vio cómo Asenjo esquivaba soberbiamente su lanzamiento.

Griezmann pudo haber logrado su primer ‘hat-trick’ con el Barcelona antes del descanso. El francés volvió a jugar al final de la primera parte luego de combinar con Alba pero vio su disparo bloqueado por Asenjo.

Los dos goles pusieron a Griezmann con un total de 18 en la temporada, tres más de los que logró en su primera campaña en el Camp Nou en la temporada 2019-20 tras su traspaso del Atlético de Madrid.

No hay duda de que Griezmann ha estado en forma desde el cambio de año con el Barcelona y jugó un papel clave en la lucha por el título del club.

El delantero ahora ha estado involucrado en 22 goles en todas las competiciones en 2021, un récord mejorado solo por otros dos jugadores.

