Insólito gol en contra del Getafe ante el Barça [VIDEO]

El FC Barcelona se puso en ventaja en el marcador 2-1 contra Getafe en el Camp Nou, este jueves por La Liga gracias a un insólito gol en contra de Sofian Chakla después de 30 minutos de inicio del partido. Barcelona se llevó los tres puntos luego de golear 5-2 al Getafe.

Chakla intentó pasar de regreso el esférico a su portero David Soria, pero solo lo logró y casualmente la pelota se fue hacia su propia red para poner al Barca por encima en el marcador.

Soria frenéticamente corrió hacia atrás para intentar salvar la situación, pero pude hacer nada para evitar que la pelota cruzara la línea hacia la meta.

Gol contra de Sofian Chakla – Barcelona vs Getafe – Campeonato espanholown goal Sofian Chakla golo contra sofian gol en propria getafe gol en popria Sofian goles Barcelona hoy 2021-04-22T20:34:26Z

El Barcelona tomó la iniciativa después de solo ocho minutos cuando Lionel Messi tomó a una pelota brillante de Sergio Busquets y terminó con un buen final, pasado a Soria logrando su gol 22º en lo que va del 2021.

Sin embargo, el Getafe marcó solo cuatro minutos más tarde. El balón de Nemanja Maksimovic fue lanzada por Angel Rodriguez para luego golpear la mano de Clement Lenglet y a Marc-Andre Ter Stegen para meterse en la portería del Barça.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Leo Messi siguió agregando un nuevo récord luego del tercer gol para Barcelona antes de la mitad del primero tiempo de partido para poner los Culés al mando del juego. El gol fue el 25 de Leo Messi en La Liga esta temporada y significa que logra otro récord en su impresionante carrera.

Lionel Messi is the only player to score 25+ league goals in each of the last 12 seasons.

Incredible. 🐐 pic.twitter.com/TnurO5fV0S

— Squawka Football (@Squawka) April 22, 2021