Plan económico de Laporta para fichar a Neymar ¿En qué consiste?

Según los informes, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha ideado un “plan milagroso” que ayudará a los catalanes con los problemas de liquidez pra extender el contrato del capitán Lionel Messi este verano y fichar a Neymar, jugador actual del Paris Saint-Germain.

Laporta está cerca de conseguir un gran acuerdo de patrocinio de €500 millones de euros ($600 millones de dólares) que aliviará los problemas financieros del club y permitirá que el club haga un fichaje de renombre este verano, según El Chiringuito.

El informe financiero más reciente del Barça reveló deudas de €1.200 millones de euros ($1.500 millones de dólares) en enero, según Goal. La situación actual obliga al Barça a vender jugadores antes de incorporar nuevos fichajes.

El futuro de Messi es una de las mayores prioridades del club con el argentino fuera de contrato al final de la campaña actual. Mientras tanto, Laporta está ansioso por traer a un jugador de primer nivel este verano para fortalecer al equipo, según Marca.

Neymar ha estado vinculado regularmente con un posible regreso al Camp Nou casi desde que llegó a la capital francesa en el año 2017. Sin embargo, también hay informes contradictorios sobre que el internacional brasileño está cerca de firmar un nuevo contrato con el PSG.

El jugador de 29 años le dijo a RMC Sport esta semana que “todo está casi arreglado” con respecto a la extensión de su contrato, pero la especulación solo continuará mientras el nuevo contrato permanezca sin firmar.

De hecho, el hecho de que Neymar no supo escribir sobre el acuerdo está poniendo nerviosos a los campeones franceses, según AS. Al club le preocupa que el futuro del brasileño continúe y como “sospecha” ya que está esperando que el Barça haga un movimiento por él.

Neymar dejó el Barça en circunstancias difíciles en 2017 después de jugar un papel protagónico para los catalanes y formar una brillante sociedad de ataque con Messi y Luis Suárez.

La estrella del PSG ya ha dejado claro que quiere formar equipo nuevamente con Messi por segunda vez en su carrera. Le dijo a ESPN en diciembre de 2020 que “lo que más quiero es volver a jugar con Messi”.

Neymar sigue obsesionado con la idea de jugar con Messi en el PSG o en el Barcelona, ​​según Fernando Polo en Mundo Deportivo. El delantero también ha dicho a sus excompañeros que quiere volver al Camp Nou.

Sin embargo, el futuro de Messi tampoco está claro con el argentino casi sin contrato y después de haber pedido dejar el Barça en el verano pasado. Actualmente hay más optimismo de que optará por quedarse en el Camp Nou tras la llegada de Laporta y el repunte de forma del equipo.

Messi ya levantó la Copa del Rey con el Barcelona esta temporada y podría acabar con el doblete. Los hombres de Ronald Koeman pueden llegar a lo más alto de La Liga con una victoria sobre el Granada en su próximo partido de La Liga.

Mientras tanto, el periodista Marcelo Bechler, quien fue el primero en dar la noticia de que Neymar se mudaría al PSG, informó que el club francés intentará contratar a Messi como agente libre. Se realizará una oferta económica “inmejorable” junto con un contrato por dos años más la opción de uno más.

EXCLUSIVO! 🔥 Em apuração do nosso repórter @marcelobechler, o PSG toma a frente na corrida por Lionel Messi e já apresentou um contrato de DOIS ANOS com mais um opcional! E aí, será que veremos o craque com uma nova camisa dessa vez? #PSG #Messi pic.twitter.com/Ltc4VOg6L4

— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) April 27, 2021