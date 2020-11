La NBA ya tiene en mente fechas para la pretemporada ¿cuáles son?

Los jugadores de la NBA tuvieron unas cortas vacaciones por un lado y un parón larguísimo para otros. Parece casi una eternidad desde que terminó la acción en la burbuja de Orlando . Algunos equipos están preparados para comenzar mientras hay otros, como los Golden State Warriors, que están con muchas ganas de recuperar el protagonismo en la liga.

El sábado, el liderazgo de la NBA ya tiene algo en mente para poder darle un poco de tiempo antes del comienzo de la nueva temporada el 22 de diciembre. Esto lo hacen para poder coordinar con la disputa de los Juegos Olímpicos en Tokio el próximo año.

Esta fecha de comienzo ha generado mucha controversia y crítica, especialmente por parte de la estrella de los Lakers, Lebron James. A la misma vez, el presidente del sindicato de jugadores, Chris Paul, ya había dicho que “nada será perfecto” durante estos tiempos. Ahora se tendrá que ver cuál será la reacción de los jugadores con lo que es la primera en una serie de anuncios que se harán en los próximos días.

El periodista de la publicación The Athletic, Shams Charania, reportó que la liga ya tiene una fechas designadas para el comienzo de la pretemporada.

Sources: The NBA is targeting Dec. 11-19 for 2020-21 preseason and teams have the option of requesting three or four games. Each team must host at least one home game.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 14, 2020