Mundial Qatar 2022: ¿Qué equipos jugarán?

A tan solo días de que ruede la pelota en Qatar 2022, muchos todavia se están preguntando cuantos países disputarán esta edición de la Copa del Mundo, la cual se llevara a cabo por primera vez en el Medio Oriente, siendo la primera ocasión en que se juega en otoño y no en verano como ya veníamos todos acostumbrados.

El mundial de fútbol comenzará el próximo domingo 20 de noviembre, la cual se llevará a cabo hasta el mes de diciembre, exactamente el día domingo 18 de diciembre de 2022. Para esta edición, cinco ciudades albergarán todo el torneo, contando con un total de ocho estadios para recibir a las respectivas selecciones: Lusail, Al Khor, Al Rayyan, Al Wakrah y Doha.

¿Cuántos equipos jugarán el Mundial Qatar 2022?

El Mundial de Qatar 2022 tendrá un total de 32 equipos, como es habitual desde Francia 1998 y será el último con esa cantidad de países participantes, ya que antes a partir del año 2026, mundial que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México, se expandirá a 48 seleccionados clasificados.

De 32 países participantes, 31 se ganaron su boleto directo al mundial de Catar 2022, ya que el anfitrión, es decir, Qatar, clasificó automáticamente. De igual manera, los equipos que vayan avanzando y clasificando en cada fase de grupo, serán quienes logren disputar los 64 partidos programados a lo largo de 1 mes que durará el torneo, hasta llegar a la gran final de 18 de diciembre.

Las selecciones clasificadas fueron:

• Qatar (organizador)

• Alemania

• Dinamarca

• Francia

• Bélgica

• Croacia

• España

• Serbia

• Inglaterra

• Suiza

• Países Bajos

• Portugal

• Polonia

• Gales

• Brasil

• Argentina

• Uruguay

• Ecuador

• Canadá

• México

• Estados Unidos

• Costa Rica

• Irán

• Corea del Sur

• Japón

• Arabia Saudita

• Australia

• Ghana

• Senegal

• Túnez

• Marruecos

• Camerún

La fase de grupos, la cual fue celebrada el 1 de abril en Doha quedó de la siguiente manera:

• Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos.

• Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales.

• Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.

• Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca y Túnez.

• Grupo E: España, Costa Rica, Alemania y Japón.

• Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.

• Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún

• Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

Dicha fase de grupos se realizará entre el 20 de noviembre al 2 de diciembre, de allí se dará paso a la fase de eliminatorias de los octavos de final, los días 3 al 6 de diciembre. Los cuartos de final serán entre el 9 y 10 de diciembre y las semifinales los días 13 y 14 de diciembre. El tercer lugar será el 17 de diciembre y la final para conocer al campeón el 18 del mismo mes, de acuerdo con la FIFA.

Cada continente cuenta con un número de representantes el cuál quedó así:

• Africa (CAF): 5

• Asia (AFC): 5

• Europa (UEFA): 13

• Centro, Norteaméria y el Caribe (Concacaf): 4

• Oceanía (OFC): 0

• Sudamérica (Conmebol): 4

¿Cómo se llama la mascota del Mundial 2022?

El país organizador reveló a La’eeb, la mascota oficial del Mundial, la cual también representa mucha de la cultura de Qatar. El nombre significa ‘jugador habilidoso’ y aunque el personaje se parece a un fantasma, en realidad es un turbante que es un clásico de la cultura árabe. De igual manera de acuerdo con la FIFA, esta animación da una apariencia juvenil y alegre.

“La’eeb es una palabra árabe que significa jugador súper hábil. Pertenece a un verso de mascota paralelo que es indescriptible: todos están invitados a interpretar cómo se ve. La’eeb alienta a todos a creer en sí mismos como ‘Ahora es todo’. Llevará la alegría del fútbol a todos.

El aventurero, divertido y curioso La’eeb se presentó durante el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™, que tuvo lugar esta noche en Doha”, escribió la FIFA.

