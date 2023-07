Mundial femenino 2023: Calendario completo para ver todos los partidos

El Mundial femenino 2023 comienza este jueves 20 de julio en Australia y Nueva Zelanda. Para esta edición la Copa del Mundo femenino reunirá a las selecciones de fútbol de los países más importantes que se ganaron su puesto para estar competir por el título. Para esta edición el torneo se llevará a cabo por primera vez en dos países diferentes.

Este año marca el lanzamiento de una versión ampliada del torneo con 32 naciones compitiendo por el trofeo. Dichas selecciones participantes que fueron repartidas en sus ocho grupos ya tienen definidos su calendario y los horarios en los que se disputarán los partidos de la fase de grupos, los cruces eliminatorios de octavos, cuartos, semifinales y la tan anhelada final del 20 de agosto.

La 💎 que ilusiona a #COL ✨ Conoce todo sobre @Linda__caicedo, una historia de superación y talento 👇#FIFAWWC | @FCFSeleccionCol — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 13, 2023

En los Estados Unidos, la Copa Mundial Femenina de la FIFA se transmitirá los 64 partidos a disputarse por FOX, FS1, FOXSports.com y la aplicación FOX Sports, en español por la cadena Telemundo y Universo, y vía streaming por Peacock.

Calendario del Mundial femenino 2023

Sus recuerdos en la #FIFAWWC 2019. 🔙

Sus objetivos con 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 en esta Copa Mundial Femenina. Sarina Wiegman sueña con levantar la gloria máxima junto a las @Lionesses. 👇 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 12, 2023

La fase de grupos completa es la siguiente (todos los horarios del Este):

Grupo A

• Jueves 20 de julio: Nueva Zelanda vs Noruega – 3:00 AM – Auckland, NZ

• Viernes 21 de julio: Filipinas vs Suiza – 1:00 AM – Dunedin, NZ

• Martes 25 de julio: Nueva Zelanda vs Filipinas – 1:30 AM- Wellington, NZ

• Martes 25 de julio: Suiza vs Noruega – 4:00 AM- Hamilton, NZ

• Domingo 30 de julio: Noruega vs Filipinas – 3:00 AM- Dunedin, NZ

• Domingo 30 de julio: Suiza vs Nueva Zelanda – 3:00 AM- Auckland, NZ

Grupo B

• Jueves 20 de julio: Australia vs Irlanda – 6:00 AM – Sidney, AU

• Jueves 20 de julio: Nigeria vs Canadá – 10:30 PM- Melbourne, AU

• Miércoles 26 de julio: Canadá vs Irlanda – 8:00 AM- Perth, AU

• Jueves 27 de julio: Australia vs Nigeria – 6:00 AM- Brisbane, AU

• Lunes 31 de julio: Irlanda vs Nigeria – 6:00 AM – Brisbane, AU

• Lunes 31 de julio: Canadá vs Australia – 6:00 AM – Melbourne, AU

Grupo C

• Viernes 21 de julio: España vs Costa Rica – 3:30 AM- Wellington, NZ

• Sábado 22 de julio: Zambia vs Japón – 3:00 AM- Hamilton, NZ

• Miércoles 26 de julio: Japón vs Costa Rica – 1:00 AM- Dunedin, NZ

• Miércoles 26 de julio: España vs Zambia – 3:30 AM- Auckland, NZ

• Lunes 31 de julio: Costa Rica vs Zambia – 3:00 AM- Hamilton, NZ

• Lunes 31 de julio: Japón vs España – 3:00 AM- Wellington, NZ

Grupo D

• Sábado 22 de julio: Inglaterra vs Brazil – 5:30 AM- Dunedin, NZ

• Sábado 22 de julio: Dinamarca vs China – 8:00 AM- Perth, AU

• Viernes 28 de julio: Inglaterra vs Dinamarca – 4:30 AM- Sidney, AU

• Viernes 28 de julio: China vs Haití – 7:00 AM- Adelaida, AU

• Martes 1 de agosto: Haití vs Dinamarca – 7:00 AM- Perth, AU

• Martes 1 de agosto: China vs Inglaterra – 7:00 AM- Adelaida, AU

Grupo E

• Viernes 21 de julio: Estados Unidos vs Vietnam – 9:00 PM- Auckland, NZ

• Domingo 23 de julio: Países Bajos vs Portugal – 3:30 AM – Dunedin, NZ

• Miércoles 26 de julio: Estados Unidos vs Países Bajos – 9:00 PM- Wellington, NZ

• Jueves 27 de julio: Portugal vs Vietnam – 3:30 AM- Hamilton, NZ

• Martes 1 de agosto: Vietnam vs Países Bajos – 3:00 AM- Dunedin, NZ

• Martes 1 de agosto: Portugal vs Estados Unidos – 3:00 AM – Auckland, NZ

Grupo F

• Domingo 23 de julio: Francia vs Jamaica – 6:00 AM- Sidney, AU

• Lunes 24 de julio: Brasil vs Panamá – 7:00 AM- Adelaida, AU

• Sábado 29 de julio: Francia vs Brasil – 6:00 AM- Brisbane, AU

• Sábado 29 de julio: Panamá vs Jamaica – 8:30 AM- Perth, AU

• Miércoles 2 de agosto: Jamaica vs Brasil – 6:00 AM- Melbourne, AU

• Miércoles 2 de agosto: Panamá vs Francia – 6:00 AM- Sidney, AU

Grupo G

• Domingo 23 de julio: Suecia vs Sudáfrica – 1:00 AM- Wellington, NZ

• Lunes 24 de julio: Italia vs Argentina – 2:00 AM- Auckland, NZ

• Jueves 27 de julio: Argentina vs Sudáfrica – 8:00 PM- Dunedin, NZ

• Sábado 29 de julio: Suecia vs Italia – 3:30 AM- Wellington, NZ

• Miércoles 2 de agosto: Argentina vs Suecia – 3:00 AM – Hamilton, NZ

• Miércoles 2 de agosto: Sudáfrica vs Italia – 3:00 AM – Hamilton, NZ

Grupo H

• Lunes 24 de julio: Alemania vs Marruecos – 4:30 AM- Melbourne, AU

• Lunes 24 de julio: Colombia vs Corea del Sur – 10:00 PM- Sidney, AU

• Domingo 30 de julio: Corea del Sur vs Marruecos – 12:30 AM – Adelaida, AU

• Domingo 30 de julio: Alemania vs Colombia – 5:30 AM- Sidney, AU

• Jueves 3 de agosto: Corea del Sur vs Alemania – 6:00 AM- Brisbane, AU

• Jueves 3 de agosto: Marruecos vs Colombia – 6:00 AM- Perth, AU

¿Cuándo se juegan los octavos, cuartos, semifinales y la final del Mundial femenino 2023?

🎨 Una pincelada para dejar pintada a su rival y convertir. ¿Veremos más de estos golazos de @alexmorgan13 en la próxima #FIFAWWC? 👀 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 12, 2023

• Los octavos de final se jugarán entre el 5 y el 8 de agosto.

• Los cuartos de final se jugarán entre el 10 y el 12 de agosto.

• Las semifinales se jugarán el 15 y el 16 de agosto.

• El partido por el tercer y cuarto puesto se jugará el sábado 19 de agosto.

• La final del Mundial femenino 2023 se jugará el 20 de agosto.

¿En qué ciudades?

Los octavos de final de la Copa Mundial Femenina 2023 se jugarán en:

• Auckland, Nueva Zelanda

• Wellington, Nueva Zelanda

• Sydney, Australia

• Melbourne, Australia

• Brisbane, Australia

• Sydney, Australia

• Melbourne, Australia

• Adelaide, Australia

Los cuartos de final en estas sedes:

• Auckland, Nueva Zelanda

• Wellington, Nueva Zelanda

• Brisbane, Australia

• Sydney, Australia

Las semifinales se jugarán en:

• Auckland, Nueva Zelanda

• Sydney, Australia

El partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo Femenina 2023 tendrá lugar en Brisbane, Australia. Por su parte, la final se jugará en Sídney, capital de Australia.



LEER MÁS: Mundial femenino 2023: ¿Qué equipos jugarán?