Muere leyenda de la NFL a los 58 años

Este lunes el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional anunció el fallecimiento del ex apoyador de los Pittsburgh Steelers Kevin Greene a la edad de 58 años. Murió el lunes por la tarde en su casa en Alabama. Aún no se ha informado de la causa de la muerte.

Greene fue seleccionado en quinta ronda (No. 113 en general) para los Rams de Los Ángeles en el Draft de la NFL de 1985 después de una carrera universitaria en Auburn. Jugó sus primeras ocho temporadas con los Rams, pero luego pasó a Pittsburgh, donde pasó tres temporadas (1993-95) como apoyador externo izquierdo en una defensa opuesta al apoyador externo derecho Greg Lloyd.

Greene llegó al Pro Bowl durante dos de sus tres temporadas en Pittsburgh y fue All-Pro del primer equipo en 1994. Comenzó todos los partidos como titular durante su trayectoria con los Steelers, durante los cuales registró 184 tackles con 35.5 capturas, incluyendo 14 capturas en 1994. Los Steelers llegaron además a la Super Bowl XXX contra los Dallas Cowboys en la última temporada de Greene en Pittsburgh.

Greene cerró su carrera de 15 años en la NFL con los Carolina Panthers y los San Francisco 49ers, terminando con 734 tackles y 160 capturas, tercero de todos los tiempos en capturas cuando se retiró.

Se mantuvo altamente productivo hasta el final de su carrera, ya que registró 15 y 12 capturas, respectivamente, en sus dos últimas campañas de la NFL, que llegaron en 1998 y 1999.

Después de sus días como jugador de la NFL, Greene se desempeñó como entrenador de apoyadores externos para los Green Bay Packers entre 2009-13 y estuvo en el personal de equipo de campeonato de la Super Bowl XLV para los Green Bay. También trabajó como entrenador de apoyadores externos para los New York Jets en 2017-18.

Greene fue elegido para el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 2016.

El presidente de los Steelers, Art Rooney II, emitió la siguiente declaración a raíz del fallecimiento de Greene:

El capitán defensivo de los Steelers, Cameron Heyward, también publicó un mensaje en Twitter ofreciendo sus condolencias:

So sad to hear the news of Kevin Greene passing away. I only had a couple of interactions with him but when we did talk he always spoke with great energy and passion. May he be at peace and his family stay strong.

— Cam Heyward (@CamHeyward) December 21, 2020