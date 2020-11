Muere leyenda de la NFL a los 54 años

Markus Paul, coordinador de los Dallas Cowboys y un entrenador venerado en el panorama de la NFL, murió el miércoles, anunció el equipo. Tenía 54 años.

“La pérdida de un miembro de la familia es una tragedia, y Markus Paul era un miembro querido y valorado de nuestra familia”, dijo el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, en un comunicado difundido a los medios. “Su pasión por su trabajo y su entusiasmo por la vida le valieron un gran respeto y admiración por parte de todos nuestros jugadores y de toda la organización. Ofrecemos nuestro amor y apoyo a su familia en este momento tan difícil. Nuestros corazones están destrozados por su familia y por todas las personas cuyas vidas mejoró”.

“Extendemos nuestro amor, fuerza y ​​apoyo a la familia de Markus durante este momento tan trsite y pedimos que se respete su privacidad en el futuro”, dijo el entrenador Mike McCarthy.

“Markus Paul fue un líder. Se ganó el respeto y la atención de los jugadores porque se preocupaba mucho y era un comunicador dotado por naturaleza, tanto a nivel personal como profesional. Se entregó siempre, a veces con una sonrisa y una palmada en la espalda, y a veces con amor duro. Tenía una dureza innata en un trabajo que requiere esa calidad, y sus compañeros y los jugadores que entrenaba lo admiraban en toda la NFL. Fue un privilegio trabajar con él como entrenador y reír con él como amigo. Markus lo hizo todo de la manera correcta”.

Paul sufrió una emergencia médica no relacionada con el COVID en la sede de los Cowboys en Frisco el martes y fue trasladado en ambulancia a un hospital local. Falleció el miércoles por la noche, rodeado de su familia. La causa de la muerte no se conoce aún, anunció el equipo.

Los Cowboys, que cancelaron el entrenamiento del martes después del incidente, planean honrar a Paul durante su partido en casa del Día de Acción de Gracias contra Washington.

Multitudinarias mensajes de despedida para Markus Paul

Paul, ex back defensivo de la NFL y entrenador desde hace mucho tiempo, recibió conmovedores homenajes de ex compañeros de equipo y empleadores, jugadores actuales y miembros de los medios, entre muchos otros, tras la noticia de su fallecimiento.

All of us with the Giants, the Mara and Tisch families and the entire organization, extend our deepest condolences on the passing of Markus Paul. Markus was a beloved member of our organization for several years. — New York Giants (@Giants) November 26, 2020

It was amazing how many times I would see a clock and it would say 10:32. That meant Markus Paul was with me at that moment. During the course of a tough game, tough day he was by my side. Even though he’s left us I know he will still be by my side. Miss You, Love You MP pic.twitter.com/2StIPmg0wD — Daryl Johnston (@DarylJohnston) November 26, 2020

This one truly hurts man. Great coach, even better person. 🙏🏾 https://t.co/SpZyrWDwu8 — Kavon Frazier (@Kay_BlackSimba) November 26, 2020

My feelings are so hurt… My condolences to the Paul family. Coach Markus was a great man and loved getting us better, you will be missed Coach! — Jourdan Lewis (@JourdanJD) November 26, 2020

The loss of Markus Paul is just stunning. Beautiful soul, wonderful person and a leader in every way. Thankful for his presence💔🙏🏻🙏🏻 Impossible to understand. — Brad Sham (@Boys_Vox) November 25, 2020

Los equipos por donde ha pasado Markus Paul

Después de jugar cuatro temporadas con los Chicago Bears (1989-1993) y unos meses en los Tampa Bay Buccaneers (1993), Paul comenzó su carrera como entrenador asistente en los New Orleans Saints en 1998.

Pasó por los New England Patriots (2000-04), los New York Jets (2005-06) y los New York Giants (2007-2018) antes de conseguir el puesto con Dallas en 2018. Fue ascendido a la posición de coordinador este año, reemplazando a Mike Woicik.

“Los Cowboys no permitieron que los medios tuvieran mucho acceso al equipo, especialmente bajo el estoico Mike Woicik. Pero sabíamos que había un cambio en la humanidad cuando Markus Paul apareció en 2018. Siempre una sonrisa en su rostro y música soul de la vieja escuela a todo volumen desde la sala de pesas. RIP”, tuiteó Clarence Hill de Fort Worth Star-Telegram el miércoles.