Montrezl Harrell critica a Frank Vogel: ¿Por qué lo hace?

Cuando Los Angeles Lakers firmaron a Montrezl Harrell durante la última temporada libre, salió siendo una de las grandes sorpresas de la agencia libre. No fue sorpresa solamente que firmó con el equipo, sino que el equio lo quiso teniendo en cuante que ganaron el título por el tamaño que tenían dentro del plantel. A sus 6’7″ de estatura, Harrell es considerado bajo como pívot.

Sin tener que decir, ese experimento no funcionó al final de cuentas. Durante los playoffs, Harrell tuvo un rol insignificativo mientras que Andre Drummond y Marc Gasol jugaron la mayoría del tiempo. Considerando que es el flamante Sexto Jugador del Año en la NBA, parece extraño que no hubiese al menos jugado una cantidad importante de minutos. Mucho lo vieron como Harrell siendo un mal emparejamiento contra los Phoenix Suns pero él no lo ve así.

En un reciente posteo de Instagram, el jugador comenzó a responder a comentarios. Un comentario de un fanático sugería que Harrell no jugó por casua del emparejamiento. El respondió con algo no apropiada para el trabajo.

La respuest de Harrell obviamente fue una crítica hacia el entrenador Frank Vogel. Estaba claro que el pívot no cree que su entrenador no supo cómo usarlo apropiadamente. Harrell sigue bajo contrato con el equipo.

¿Qué hará Harrell durante la temporada libre?

Viendo la manera en la que Harrell ha estado hablando desde que la temporada de los Lakers terminó, es difícil verlo regresar al equipo. Es obvio que no disfrutó de su rol en el equipo. Sin embargo tiene una decisión importante por tomar. Tiene una opción de jugador en su contrato que puede rechazar que lo convertiría en agente libre.

Harrell tuvo una pobre temporada y al estar tan dispuesto por hablar mal del equipo puede ser un tema de preocupación para otros equipos. Es posible que no reciba una ofreta que iguale los $9.7 millones que los Lakers le deben si acepta su opción.

¿Qué harán los Lakers si Harrell acepta la opción?

Sin importar qué hace Harrell hace con su contrato durante la temporada libre, ambos lados se beneficiarán si juega en otro lugar. Sin embargo, puede convertirse en pieza de cambio para los Lakers si aceptaba su opción de jugador. El equipo no tiene mucho con qué hacer algún cambio pero Harrell podría apelar a varios equipos.

Aunque sea pequeño para ser un pívot, puede ser un buen anotador cuando le dan tiempo de juego. Se convierte también en una vulnerabilidad defensiva cuando enfrenta a equipos con mayor tamaño, pero es no significa que no tiene valor. Los Lakers van a hablar con él al respecto y él de pronto no lo considera. Aceptando la opción puede significar que gane más dinero, pero no determine dónde termine jugando.

