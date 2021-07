Un irritado Kyle Kuzma habla de nuevo sobre los Lakers: ¿Qué dijo?

Kyle Kuzma ha estado hablan do sin tapujos sobre los problemas de Los Angeles Lakers’ esta temporada. Kuzma promedió solamente 6.3 points, 3.8 rebotes y 1.2 asistencias durante la eliminación de su equipo en la primera ronad contra los Suns. En una entrevista con Tyler Conway de Bleacher Report, Kuzma notó que se ve como un jugador que puede ser un All-Star pero citó a su “rol inconsistente” como parte de la razón por sus problemas.

“Puedo, definitivamente,” mencionó. “Esto lo creo. No me importa lo que digan o piensan. Me conozco a mí mismi, y sé cuáles con mis hablidades. Es difícil ser consitente en un rol inconsistente. Estoy emocionado por tener un espacio más consistente la próxima temporada.”

Conway admitió que hay un sentido de irritación cuando Kuzma habla sobre su rol la temporada pasada. Kuzma promedió 21.6 minutos en los playoffs, muy por debajo de su promedio de 28.7 por enfrentamiento. Se explayó sobre por qué cree que un “rol consistent” le puede ayudar a su juego alcanzar el siguiente nivel.

“Lo más importante para mi es quiero jugar dentro de lo que es un rol consistente,” explicó. “Si tengo esa hablidad podré demostrar lo que puedo hacer. Hubo instancias esta temporada —y durante momentos en mi carrera—cuando estoy en un espacio consistente, estoy manejando el balón, ayudando a mejorar a mis compañeros antonando disparando, defendiendo, recuperando rebotes. Creo que si estoy en ese espacio, estoy bien.”

Kuzma una vez más insinuó problemas de química entre los Lakers

Kuzma ha sido muy franco sobre el éxito de los Suns citando la química del equipo como una de las razones por las que están en la final de la NBA. El alero de los Lakers mencionó que la química dentro del equipo del año pasado fue “increíble” insinuado que el equipo no tuvo esa misma sensación esta temporada.

“Los vi [a los Suns] como un equipo que podía llegar a la final simplemente por su química,” añadió. “La temporada pasada, tuvimos una química y todos se pudieron consolidar y sabían cuáles eran sus roles y disfrutaban haciéndolo y disfrutaban jugar juntos. Lo noté cuando jugamos contra ellos ese mismo tipo de sentimiento. Todos se comunican, hablan, disfrutan sonriéndose entre ellos. Usualmente, vuando tienes a un equipo así de conectado, ganas bien.”

Kuzma sigue siendo tema de rumores de cambio

Kuzma deja poca duda que no estaba contento y eso va a generar más especulación sobre un posible cambio, especialmente durnte esta temporada libre. El entrenador de los Lakers Frank Vogel elogió a Kuzma durante la temporada.

“Ha sido genial. Kuz ha sido genial toda la temporada,” explicó en abril, según Silver Screen and Roll. “La positividad que le ofrece al equipo, haciendo todo lo necesario para ganar partidos, y mantenerse agresivos y leer bien las cosas. Esa es la cosa con él. Sabemos que puede anotar, pero queremos que tome las decisiones apropiada en cada jugada.”

Más allá de los elogios, Kuzma representa la moneda de cambio más viable para los Lakers e indica que sus opciones de ser cambiado es muy probable. Kuzma se ha mencionado en varias opciones de cambio durante varias etapas de su carrera pero se ha mantenido en Los Ángeles. Mark Medina de USA Today reportó en junio que los Lakers van a explorar sus opciones de cambio involucrando a Kuzma.

“No, James y Davis no se van a ir a ningún lugar,” mencionó Medina. “Pero puedo ver por qué los Lakers teiene interés en retener a Dennis Schroder, Andre Drummond y Montrezl Harrell. Los Lakers deben mantener a Alex Caruso y Talen Horton-Tucker ya que son jugadores secundarios muy dependibles. Pero esperen que Kyle Kuzma que esté ligado a varios cambios considerando una extensión benévola para el equipo y su incapacidad de ser consistente durante la temporada.”

Esta es la versión original de Heavy.com por Jonathan Adams