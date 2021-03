Monchi se lamentó tras eliminación del Sevilla en Copa Del Rey ¿qué dijo?

El director deportivo del Sevilla tuvo una noche para el olvido el miércoles al ver a su equipo perder una ventaja de 2-0 y perder la semifinal ante el Barcelona.

En una entrevista con Marca, el directivo del Sevilla habló sobre sus sensaciones después del partido y qué se tenía que hacer para poder revertir el mal momento. Pero todavía sentía los efectos de lo ocurrido en el Camp Nou.

“He dormido poco. Ha costado trabajo. Fundamentalmente porque te quedas con la miel en los labios de poder haber alcanzado otro bonito logro para el Sevilla”, mencionaba después del partido. “Desgraciadamente para otros sólo pueden celebrar nuestras debacles o desgracias. Nosotros sólo nos podemos enfadar por no conseguir alcanzar grandes éxitos. Lo que hace uno es repasar en qué hemos podido fallar”.

Monchi mencionó el impacto que esto tuvo en la hinchada. “Imagino que como está la inmensa mayoría del sevillismo. Todavía recordando todo lo que pasó en el partido de anoche. Ha sido una derrota difícil, dura de digerir, complicada por la forma que se produce.”

Este añadió que lo único que se puede dentro del equipo es seguir adelante. “A los grandes clubes se les valoran por la capacidad que tiene de levantarse. No hay tiempo para lamerse las heridas aunque el palo ha sido gordo por la desilusión. Era un momento precioso para volver a repartir alegría entre el sevillismo. Y eso me encoge todavía el corazón, quería llenar de alegría los hogares sevillistas”

“Ojalá todas las exigencias sean esas, enfadarnos por no llegar a una final. Esa es nuestra grandeza y crecimiento. Te das cuenta que los clubes nos respetan como a los grandes. Y las aficiones rivales celebran nuestras derrotas. Empiezan a tenernos en cuenta. Equipos como el Barcelona, con jugadores como Piqué o Messi, son jugadores que llevan toda la vida tratando de ganar todos los partidos. Y nosotros estamos cercanos a eso”.

Este al final estuvo involucrado en un incidente pospartido en el que estuvo involucrado Leo Messi entre varios otros después de encontrarse en el tunel saliendo de la cancha.

No fue el único enfadado

Monchi no fue el único que expresó su tristeza después de la eliminación de la Copa Del Rey. El mismo Lucas Ocampos, quien terminó siendo uno de los sevillistas más criticados, usó las redes sociales para desahogarse después de haber fallado el penal que posiblemente hubiese llevado al equipo andaluz a la final de la Copa Del Rey.

Después de una de las noches más tríste de lo que va de mi carrera , por la ilusión que teníamos de llegar a esa final , por la ilusión que me hacía volver a un campo de juego después de un mes de ver como mis compañeros se dejaban la piel en cada partido y las ganas que tenia de estar con ellos en cada momento en cada partido , me tocó volver y no fue de la manera que me lo imaginé y soñé en este largo mes después de tanto trabajo , pero ahora sólo me queda levantar la cabeza y mirar para delante por que el fútbol da revancha muy rápido , seguiré trabajando junto a mis compañeros para revertir esta situación y les puedo asegurar que no ahí nada más decepcionado y amargado que yo por no poder jugar otra final con el @sevillafc , seguiré trabajando como hasta el día de hoy y creciendo con esta camiseta , gracias a todos 💪💪

Barcelona’s EPIC comeback! All the action from the 3-0 win vs. Sevilla in the Copa del Rey | ESPN FCBarcelona might win some silverware yet this season! Ousmane Dembele opens the scoring for Barcelona with a sublime strike, followed by a penalty save from Marc-Andre ter Stegen to keep the score at 1-0. Gerard Pique forces extra time in the 94th minute after a cross in by Antoine Griezmann, and Martin Braithwaite completes the… 2021-03-03T22:41:45Z

Para Sevilla, su enfoque ahora se encuentra en tener que seguir luchando por puestos de Champions este próximo fin de semana cuando enfrenten al Elche a domicilio antes de viajar a Alemania para enfrentar al Borussia Dortmund.

LEER MÁS: Ronald Koeman habló sobre el “mejor día se su vida como técnico”