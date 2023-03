MLB 2023: ¿Cómo ver los juegos de los Rojos de Cincinnati?

Luego de su primera temporada de 100 derrotas en 40 años, los Cincinnati Reds ingresan al segundo año de su reconstrucción en 2023.

La mayoría de los juegos de los Rojos de Cincinnati de esta temporada serán televisados localmente en Bally Sports Ohio, mientras que otros pueden ser televisados a nivel nacional en MLB Network (esos también estarán en Bally Sports Ohio), ESPN, ESPN2, Fox o FS1. Una pareja puede no ser televisada y transmitir en YouTube, Apple TV+, Peacock TV o ESPN+.

Si no tiene cable y quiere ver a los Rojos de Cincinnati, puede ver una transmisión en vivo de todos los juegos de los Rojos de Cincinnati televisados en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen Bally Sports South y Southeast y vienen con una prueba gratuita.

Aquí hay un resumen completo de esas opciones, así como algunas formas para que los espectadores fuera del mercado vean los juegos de los Rojos de Cincinnati en vivo en línea sin cable en 2023:

Ver los juegos si estás en el mercado de los Rojos de Cincinnati

Puede ver una transmisión en vivo de Bally Sports South, Bally Sports Southwest, ESPN, ESPN2, Fox, FS1, MLB Network y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV. Deberá incluir el complemento “Sports Plus” para MLB Network, pero puede incluir los complementos que desee con su prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver los juegos de los Rojos de Cincinnati en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN, ESPN2, Fox y FS1 están incluidos en cada uno, mientras que Bally Sports South, Bally Sports Southeast y MLB Network están en “Elección” y más, pero puede elegir cualquier paquete y los complementos que desee con su cincos días de prueba:

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver los juegos de los Rojos de Cincinnati en vivo en la aplicación DirecTV Stream o en el sitio web de DirecTV Stream.

Los dispositivos compatibles con la aplicación DirecTV Stream incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Ver los juegos si estás fuera del mercado de los Rojos de Cincinnati

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver todos los juegos de la MLB televisados fuera del mercado y no nacionales a través de Prime Channels.

El canal MLB.TV cuesta $24.99 por mes para ver todos los juegos fuera del mercado (“All Team Pass”) o $129.99 por año solo para ver los juegos de los Braves fuera del mercado (“Single Team Pass”), pero cualquiera de las opciones viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en el canal Prime MLB.TV, los espectadores fuera del mercado pueden ver los juegos de los Rojos de Cincinnati en vivo en la aplicación Prime Video o en el sitio web de Amazon.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Prime Video incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, varios televisores inteligentes, Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

En última instancia, esto es lo mismo que la opción de Amazon Prime anterior, solo que verá los juegos en las plataformas digitales de MLB en lugar de las de Amazon.

Puede ver todos los juegos de la MLB televisados fuera del mercado y fuera del mercado a través de MLB.TV. Cuesta $24.99 por mes o $149.99 por año para ver todos los juegos fuera del mercado, o $129.99 por año solo para ver los juegos de los Rojos de Cincinnati fuera del mercado. Las opciones mensuales y anuales para todo el equipo incluyen una prueba gratuita de siete días (la opción para un solo equipo no):

Una vez registrados en MLB.TV, los espectadores fuera del mercado pueden ver los juegos de los Rojos de Cincinnati en vivo en la aplicación MLB TV o en el sitio web de MLB.TV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación MLB TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, varios Smart TV, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o Android.

Esta no será una opción para ver muchos juegos de los Rojos de Cincinnati, pero si está buscando una forma económica de ver un juego aleatorio de la MLB todos los días, ESPN+ incluye al menos un juego fuera del mercado todos los días durante el temporada regular:

Además de un juego de la MLB en vivo todos los días, ESPN+ también tiene docenas de otros deportes en vivo, cada documental de 30 por 30 y contenido original adicional (tanto en video como escrito) por $9.99 al mes o $99.99 al año (o $13.99 al mes por un paquete de los tres de ESPN+, Disney+ y Hulu).

Una vez registrados en ESPN+, los espectadores fuera del mercado pueden ver un partido diario de la MLB en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com.

Los dispositivos compatibles con la aplicación de ESPN incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield ), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Previa de la temporada de los Rojos de Cincinnati 2023

Cincinnati terminó 83-79 en 2021 y 31-29 en la temporada 2020 acortada por COVID. Claramente, en las primeras etapas de una reconstrucción, no se espera que los Rojos hagan mucho este año.

La principal adquisición de temporada baja para Cincinnati fue Wil Myers, quien ha tenido 24 jonrones y 104 carreras impulsadas en las últimas dos temporadas. El jardinero derecho no conecta tantos jonrones como en 2017, cuando tenía 30, pero podría agregar algo de peso a la alineación de Cincinnati. Los Rojos también agregaron al lanzador Luke Weaver y al jardinero Will Benson esta temporada baja.

Se espera que Hunter Greene, Nick Lodolo y Graham Ashcraft lideren la rotación de Cincinnati. Se espera que Greene dé un paso adelante después de su campaña de novato el año pasado, cuando terminó con efectividad de 4.44 y 164 ponches en 125.2 entradas lanzadas. El trío de Greene, Lodolo y Ashcraft son ejemplos perfectos de la juventud de Cincinnati, pero se ha hablado mucho sobre el futuro de un favorito de los fanáticos.

Una pregunta principal que rodea a los Rojos a medida que se acerca el día inaugural es si el veterano primera base Joey Votto estará listo para jugar después de que se sometió a una cirugía en el hombro izquierdo y el bíceps el otoño pasado.

“Se está moviendo bien. Está haciendo todo al 100 por ciento”, dijo el manager de los Rojos, David Bell, sobre el desempeño de Votto en lo que va de la primavera. “Se ve bien corriendo. Todavía hay jugadas: está volviendo a sentirse como un jugador de béisbol en todos los sentidos. A simple vista, se ve muy bien en el plato y se mueve bien. Se ve muy fuerte”.

Los rumores de intercambio han estado dando vueltas alrededor de Votto durante meses, y si los Rojos no ganan temprano y con frecuencia, no se sorprenda si el veterano primera base es enviado a otro lugar a mitad de temporada.

“Tengo mayores expectativas de ser parte de otros grandes momentos de las Grandes Ligas”, dijo Votto en 2022 antes de su lesión. “Eso sin duda me concierne. He estado en el mismo uniforme toda mi carrera. No hemos hecho lo suficiente ganando”.

Aquí hay un vistazo a la alineación proyectada y la probable rotación para Cincinnati esta temporada:

• 1. Jake Fraley – RF

• 2. Jonathan India – 2B

• 3. Joey Votto – DH

• 4. Tyler Stephenson – C

• 5. Wil Myers – 1B

• 6. TJ Friedl – LF

• 7. Spencer Steer – 3B

• 8. Kevin Newman – SS

• 9. Nick Senzel – CF

Rotación inicial: Hunter Greene (RHP), Nick Lodolo (LHP), Graham Ashcraft (RHP), Luke Weaver (RHP), Luis Cessa (RHP)

