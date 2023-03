MLB 2023: ¿Cómo ver los juegos de los Kansas City Royals?

Luego de una sexta temporada consecutiva con un récord perdedor, los Kansas City Royals esperan dar un paso adelante en 2023.

La mayoría de los juegos de los Kansas City Royals de esta temporada serán televisados localmente en MASN o MASN 2, mientras que otros pueden ser televisados a nivel nacional en MLB Network (esos también estarán en MASN), ESPN, ESPN2, Fox o FS1. Una pareja puede no ser televisada y transmitir en YouTube, Apple TV+, Peacock TV o ESPN+.

Si no tiene cable y quiere ver a los Kansas City Royals, puede ver una transmisión en vivo de todos los juegos de los Kansas City Royals televisados en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen Bally Sports South y Southeast y vienen con una prueba gratuita.

Aquí hay un resumen completo de esas opciones, así como algunas formas para que los espectadores fuera del mercado vean los juegos de los Kansas City Royals en vivo en línea sin cable en 2023:

Ver los juegos si estás en el mercado de los Kansas City Royals

Puede ver una transmisión en vivo de Bally Sports South, Bally Sports Southwest, ESPN, ESPN2, Fox, FS1, MLB Network y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV. Deberá incluir el complemento “Sports Plus” para MLB Network, pero puede incluir los complementos que desee con su prueba gratuita de siete días:

Prueba Gratis Fubo TV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver los juegos de los Kansas City Royals en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN, ESPN2, Fox y FS1 están incluidos en cada uno, mientras que Bally Sports South, Bally Sports Southeast y MLB Network están en “Elección” y más, pero puede elegir cualquier paquete y los complementos que desee con su cincos días de prueba:

Prueba Gratis DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver los juegos de los Kansas City Royals en vivo en la aplicación DirecTV Stream o en el sitio web de DirecTV Stream.

Los dispositivos compatibles con la aplicación DirecTV Stream incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Ver los juegos si estás fuera del mercado de los Kansas City Royals

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver todos los juegos de la MLB televisados fuera del mercado y no nacionales a través de Prime Channels.

El canal MLB.TV cuesta $24.99 por mes para ver todos los juegos fuera del mercado (“All Team Pass”) o $129.99 por año solo para ver los juegos de los Braves fuera del mercado (“Single Team Pass”), pero cualquiera de las opciones viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Amazon Prime de MLB.TV

Una vez que se haya registrado en el canal Prime MLB.TV, los espectadores fuera del mercado pueden ver los juegos de los Kansas City Royals en vivo en la aplicación Prime Video o en el sitio web de Amazon.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Prime Video incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, varios televisores inteligentes, Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

En última instancia, esto es lo mismo que la opción de Amazon Prime anterior, solo que verá los juegos en las plataformas digitales de MLB en lugar de las de Amazon.

Puede ver todos los juegos de la MLB televisados fuera del mercado y fuera del mercado a través de MLB.TV. Cuesta $24.99 por mes o $149.99 por año para ver todos los juegos fuera del mercado, o $129.99 por año solo para ver los juegos de los Kansas City Royals fuera del mercado. Las opciones mensuales y anuales para todo el equipo incluyen una prueba gratuita de siete días (la opción para un solo equipo no):

Prueba gratuita de MLB.TV

Una vez registrados en MLB.TV, los espectadores fuera del mercado pueden ver los juegos de los Kansas City Royals en vivo en la aplicación MLB TV o en el sitio web de MLB.TV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación MLB TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, varios Smart TV, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o Android.

Esta no será una opción para ver muchos juegos de los Kansas City Royals, pero si está buscando una forma económica de ver un juego aleatorio de la MLB todos los días, ESPN+ incluye al menos un juego fuera del mercado todos los días durante el temporada regular:

Ver MLB en ESPN+

Además de un juego de la MLB en vivo todos los días, ESPN+ también tiene docenas de otros deportes en vivo, cada documental de 30 por 30 y contenido original adicional (tanto en video como escrito) por $9.99 al mes o $99.99 al año (o $13.99 al mes por un paquete de los tres de ESPN+, Disney+ y Hulu).

Una vez registrados en ESPN+, los espectadores fuera del mercado pueden ver un partido diario de la MLB en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com.

Los dispositivos compatibles con la aplicación de ESPN incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield ), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Previa de la temporada de los Kansas City Royals 2023

En la temporada baja, adquirieron a los lanzadores zurdos Jake Brentz y Anthony Misiewicz y volvieron a firmar al lanzador derecho Zack Greinke por un año, entre otras transacciones. También contrataron a un nuevo gerente en Matt Quatraro, quien había sido el entrenador de banca de los Rays de Tampa Bay durante varios años.

En una entrevista en el podcast oficial de los Royals “The Home Stand”, Quatraro habló sobre unirse a la organización y dijo que “ha sido un torbellino pero bueno”.

“Me ha sorprendido mucho lo positivas que han sido todas las conversaciones [con los jugadores]… estas conversaciones han sido realmente agradables y me han dado aún más energía sobre lo que estamos a punto de emprender”, dijo Quatraro.

Continuó diciendo que está emocionado por lo que ha visto en los entrenamientos de primavera porque estos muchachos tienen hambre de victorias.

“Estos muchachos están trabajando tan duro como pueden en este momento para prepararse para la temporada y es emocionante ver que todos se unen… Sé que tienen energía para desempeñarse mejor. El sentimiento que escuché de todos estos muchachos es que estamos cansados de no ganar”, dijo Quatraro. “Como, ganamos en las ligas menores, sabemos que podemos ganar. Sabemos cómo es eso, ahora solo es cuestión de hacer la transición a las grandes ligas. Este es un gran cambio, no lo estamos tomando a la ligera y no es algo que esperemos que sea simplemente accionar el interruptor, pero al mismo tiempo, ves muchos juegos de las Grandes Ligas y la diferencia entre ganar y perder cada noche es muy fino. Es solo hacer que algunos de esos juegos cambien nuestro camino al hacer las cosas un poco mejor de lo que se han hecho en el pasado”.

También les dijo a los fanáticos que está “igual de emocionado” que ellos por la próxima temporada.

“Estoy igual de emocionado, así que espero que podamos igualar esa emoción y que eso se traduzca en el campo”, dijo Quatraro, y agregó: “Esperamos el apoyo de los fanáticos. Sé que los jugadores aprecian que, como dijiste, aumenta el nivel de energía y solo recuerdan cómo es aquí cuando el equipo está ganando. Esa energía impulsa a los jugadores. Va a ser un grupo emocionante de muchachos y creo que cuanto más entusiasmo generemos en el campo, más será en el estadio y creo que estamos ansiosos por hacer crecer eso juntos”.

