Mike Tyson muestra gran interés en pelear en el 2022: ¿Con quién podría ser?

La leyenda del boxeo de 55 años, Mike Tyson , está dispuesto a pelear con la sensación de las redes sociales, Jake Paul, pero tiene que ser “este año”.

Eso es lo que “Iron Mike” le dijo a Jimmy Kimmel durante una aparición reciente en el programa de entrevistas nocturno del comediante.

Tyson, quien cumplirá 56 años a fines de este mes, regresó al cuadrilátero en 2020 cuando se enfrentó a Roy Jones Jr. en un combate de exhibición. Y no le asustó la idea de boxear con Paul (5-0).

“Eso podría ser muy interesante”, dijo Tyson, a través de Bloody Elbow. “Realmente nunca lo tomé en serio, pero sí, podría ser muy interesante.

“Todo es posible, sí”, continuó. “Pero tiene que suceder este año. Tiene que suceder este año”.

Iron Mike luego dio su opinión sobre “The Problem Child”, elogiando la habilidad de Paul dentro del cuadrilátero, así como su presencia en el deporte.

“Es lo suficientemente hábil, sí”, dijo Tyson. “Lo admito. Es lo suficientemente habilidoso porque está ganando. Incluso si está peleando contra tipos que ustedes no creen que sean lo suficientemente buenos, deberían poder vencerlo, pero no pueden. Está golpeando a gente a la que en realidad no debería estar golpeando. Tenemos que darle ese crédito.

“Y está haciendo tanto bien por el boxeo. Escucha, este tipo tiene 70 millones de personas siguiéndolo cada vez que pelea. Los campeones del mundo no tienen tanta gente siguiéndolos. Así que lo que está haciendo por el boxeo es simplemente sensacional. Nadie debería odiar eso, él está ayudando a todos a obtener dinero. ¿Por qué la gente está enfadada con él?

Paul respondió en Twitter que van a hacer que ‘suceda’

El sábado, Paul respondió a los comentarios de Tyson. Y él también parece apostar por la idea.

“Gracias al gran Mike Tyson por el respeto y la oportunidad”, tuiteó Paul . “Este año lo haremos realidad”.

Paul anunció la semana pasada que boxeará en el Madison Square Garden, de la ciudad de Nueva York, el 6 de agosto a través de Showtime PPV. La campeona unificada de peso pluma femenino, Amanda Serrano, quien está firmada bajo la empresa promotora de Paul, Most Valuable Promotions, también estará en la cartelera.

Ambos oponentes aún no se han revelado, y no está claro si Tyson consideraría pelear en la fecha de agosto.

Bob Sapp también quiere luchar contra Tyson

El Problem Child no es el único combatiente que quiere ver a Iron Mike dentro del cuadrilátero. La estrella de artes marciales mixtas, el estadounidense Bob Sapp, criticó recientemente a Tyson, afirmando que quería “arrancarle el corazón a Tyson y hacerlo pedazos”.

“Mike, ahora todos sabemos lo que sucedió cuando tú y yo hablamos sobre la pelea”, dijo Sapp en el video a través de BJPenn.com . “Te envié una foto junto con esta frase: ‘Mike, si peleas conmigo, te arrancaré el corazón y lo haré pedazos’. Y todavía aplica”.

“En cuanto a ti, Mike. Tengo un desafío para ti”, continuó Sapp. “Ya que dejaste de correr, escúchame un segundo. Tú y yo y dos de mis mejores luchadores contra dos de tus mejores luchadores. Ponte de pie, Marqués de las Reglas de Queensbury. Porque tienes demasiado miedo para pelear uno contra uno. Me enfrentaré a todos ustedes, vagos boxeadores. Me gusta el pequeño Michael. Me gusta el pequeño Michael. Ese es mi desafío, sabes mi edad. Pelea conmigo o con mi equipo.

Tyson le dijo a TMZ en 2020 que él y Sapps tuvieron conversaciones para organizar una pelea de exhibición, pero nunca se concretó.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: [IMÁGENES Y VIDEO] Este es el daño causado por devastador tornado en Kentucky