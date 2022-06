Leyenda de artes marciales mixtas quiere ‘arrancarle el corazón’ a Mike Tyson

El ícono del boxeo Mike Tyson recibió recientemente un desafío de pelea de la potencia de artes marciales mixtas, Bob Sapp.

Sapp, de 48 años, tiene un récord profesional en artes marciales mixtas de 12-20-1 y 12-19 en kickboxing. El titán, cuyo apodo es “La Bestia”, mide 6’5″ y ha pesado más de 300 libras en el pasado.

Sapp compartió un video en Instagram de sí mismo gritando “Iron Mike”. Según Tyson, los dos tuvieron conversaciones para competir en un combate de boxeo de exhibición en 2020, pero la pelea nunca se concretó. En cambio, Tyson boxeó contra otra leyenda, Roy Jones Jr.

“Sé que Bob Sapp es muy grande [y] fuerte, pero si pelea conmigo bajo las reglas del boxeo, podría dominarlo”, dijo Tyson a TMZ ese año.

Bueno, La Bestia todavía quiere al boxeador de 55 años.

“Mike, ahora todos sabemos lo que sucedió cuando tú y yo hablamos sobre la pelea”, dijo Sapp en el video a través de BJPenn.com . “Te envié una foto junto con esta frase: ‘Mike, si peleas conmigo, te arrancaré el corazón y lo haré pedazos’. Y todavía aplica”.

“En cuanto a ti, Mike. Tengo un desafío para ti”, continuó Sapp. “Ya que dejaste de correr, escúchame un segundo. Tú y yo y dos de mis mejores luchadores contra dos de tus mejores luchadores. Ponte de pie, Marqués de las Reglas de Queensbury. Porque tienes demasiado miedo para pelear uno contra uno. Me enfrentaré a todos ustedes, boxeadores vagos. Me gusta el pequeño Michael. Me gusta el pequeño Michael. Ese es mi desafío, sabes mi edad. pelea conmigo o con mi equipo.

Tyson Fury dijo recientemente le interesaría pelear contra Tyson en un combate de exhibición

A principios de este año, el campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury, derrotó a Dillian Whyte en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra.

Después de su victoria en el sexto asalto, el boxeador invicto anunció que se retiraba del deporte. Semanas más tarde, el “Rey Gitano” reveló que todavía quiere luchar en peleas de exhibición, incluyendo una posible contienda con Iron Mike.

“Cada vez que te despiertas es una pelea porque estás luchando para sobrevivir”, dijo Fury a Mirror Sport en una entrevista reciente. “Todos los días que me levanto de la cama es una pelea, ya sea que esté peleando en el cuadrilátero o peleando en la vida. Sea lo que sea por lo que estés luchando, sea cual sea tu causa, nunca es fácil. Espero hacer algunas exhibiciones y cosas así, tengo algunas cosas importantes para fin de año, así que estamos ansiosos por eso.

“Pero nunca digas nunca volver al ring, no es como si tuviera 52 años. Tengo 33 años, puedo volver cuando quiera si quisiera. Por ahora, estoy feliz, y podría hacer algunas exhibiciones, con Mike Tyson o uno de los Klitschko, alguien así, del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Es algo que a la gente le interesa en estos días”.

Sapp no ​​ha peleado en un combate desde el 2018

La última vez que los fanáticos vieron pelear a La Bestia fue durante un combate de artes marciales mixtas contra Osunaarashi, en Rizin, el 13 de septiembre de 2018. Obtuvo una victoria por decisión unánime, la primera victoria de Sapp en MMA desde 2010.

También luchó en un combate de kickboxing a principios de ese año. Pero no le fue tan bien a Sapp. Fue derrotado en la primera ronda por nocaut técnico por Selcuk Ustabasi.

