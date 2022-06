Mike Tyson es retado por darle consejos a Conor McGregor: ¿Quién lo hizo?

El ex campeón de peso medio de UFC, el inglés Michael Bisping no está de acuerdo con los últimos consejos de Mike Tyson para Conor McGregor.

Hablando con el ex campeón de UFC de dos divisiones Henry Cejudo en el podcast “The Fight Card”, Tyson dijo que “Notorious” no debería perseguir a la élite de la promoción para su regreso. En su lugar, debería competir tres veces contra contrincantes de menor rango para “comenzar a acostumbrarse”.

“Después de una derrota, deberías hacer un par de peleas para comenzar a acostumbrarte”, dijo Tyson a través de MMA Junkie.

“Conor, creo que deberías aumentar tu confianza e ir a hacer lo que haces: ganar emocionantemente”, continuó Iron Mike.

Cuando Cejudo lanzó la idea de que McGregor luchara contra el peso ligero número 9 Tony Ferguson por su pelea de regreso, “Iron Mike” dijo sobre “El Cucuy”: “Bueno, esa es una pelea difícil. Es un guerrero, independientemente de si pierde. Hace peleas emocionantes. Es difícil vencer a ese tipo”.

Tyson reiteró que no quiere ver a McGregor dentro del octágono contra un combatiente de alto nivel. “Ningún nombre importante, déjalo tener tres peleas y volver a construir su confianza. Cada pelea el oponente pasa a un nivel más alto”.

Bisping no está de acuerdo con el consejo de Tyson para McGregor

Bisping cree que es “riesgo” si McGregor sigue el consejo de Iron Mike. En resumen, “The Count” dijo que la derrota de McGregor ante una élite divisional como Charles Oliveira no es tan perjudicial para su carrera como abandonar un concurso por una pelea de menor rango.

“Las circunstancias con McGregor en este momento son arriesgadas”, dijo Bisping en un reciente vídeo de YouTube a través de BJPenn.com. “Tyson dijo que tienes dos o tres peleas antes de entrar en una gran pelea como esa. Hay riesgo y recompensa. No hay garantías en este deporte y si pierde ante ellos (alguien fuera de los cinco primeros), entonces es aún peor que si fuera a pelear contra el campeón, Charles Oliveira. (Si) te enfrentas al campeón Charles Oliveira, te derrota, oh, bueno, ¿y qué? No es gran cosa. Todo el mundo está perdiendo ante él ahora mismo. Charles Oliveira es el hombre del momento”.

“Sin embargo, si (Conor McGregor) pierde ante alguien clasificado en el puesto seis, siete, algo así, ahora es una conversación muy diferente la que está teniendo lugar”.

Se espera que McGregor vuelva pronto al entrenamiento completo

Hablando con Sky Sports la semana pasada, Notorious compartió que está cerca de volver al entrenamiento completo. McGregor se ha estado recuperando desde que se rompió la pierna en UFC 264 en julio de 2021.

“El cuerpo lo está haciendo bien. Vamos a aumentar el entrenamiento poco a poco”. McGregor dijo. “Tengo otra tomografía computarizada en los próximos días y luego tendré el alta para patear. Una vez que pueda patear y forcejear, volveré en muy poco tiempo. El entrenamiento de boxeo va bien, el entrenamiento de fuerza. Estoy emocionado de volver”.

Y para deleite de los fans de las MMA, McGregor se centrará en volver al octágono, no al boxeo.

“El boxeo es mi primer amor en los deportes de combate”, continuó McGregor. “Lo pasé muy bien la última vez que estuve ahí fuera. Obviamente, mi regreso será en el octágono para UFC: esa historia está lejos de terminar, de hecho, solo se está escribiendo, es solo el principio. Pero, boxeo, seguro que volveré a adornar el círculo cuadrado en el futuro”.

