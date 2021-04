Messi molesto con el arbitraje de El Clásico y lavado por la lluvia: [Video]

El capitán del Barcelona Lionel Messi se vio obligado a optar por un cambio de uniforme en la segunda mitad del choque del Clásico del sábado contra el Real Madrid, en el Estadio Alfredo Di Stefano, que se jugó bajo una intensa lluvia en la capital española.

El argentino fue visto tiritando en la línea de banda mientras se quitaba la camiseta térmica empapada y se ponía una seca, mientras el juego continuaba en el campo con el Barcelona perdiendo 2-1 ante sus feroces rivales.

Fue un momento curioso en un partido frenético que terminó con los Blancos llevándose los 3 puntos y moviéndose a la cima de la tabla, con ocho juegos de la campaña 2020-21 por jugar.

Sin embargo, un final dramático casi vio al Barça arrebatar un empate tardío, después de que los anfitriones se redujeran a 10 hombres cuando Casemiro fue expulsado. El joven Ilaix Moriba pensó que había empatado en los últimos segundos con un remate, pero vio su esfuerzo rebotar en el travesaño.

Messi casi marca un raro gol olímpico

Fue un partido lleno de acontecimientos para Messi, quien estuvo a punto de marcar un raro gol olímpico para el Barcelona en la primera mitad. El capitán estuvo a un paso de anotar directamente desde una esquina, pero vio que su esfuerzo fue cortado por el poste lejano.

Los goles de Karim Benzema y un tiro libre desviado de Toni Kroos, pusieron al Real Madrid 2-0, antes de que el joven defensa Óscar Mingueza recortara un gol para el Barcelona, tras el descanso.

Los gigantes catalanes vieron mucho balón en la segunda parte, pero no pudieron lograr el empate y vieron llegar a su fin su racha de 19 partidos invictos en La Liga. El hecho de que Messi no haya encontrado el fondo de la red significa que su carrera en seco en El Clásico continúa.

Messi descontento con el árbitro

Messi también fue sorprendido desahogando sus frustraciones con el árbitro Gil Manzano durante la derrota del sábado.

Según Catalunya Radio, el argentino estaba gritándole al árbitro del partido durante la primera mitad del crucial encuentro de La Liga: “¡¡¡Árbitro!!! ¡Habla bien, con respeto!”.

El capitán azulgrana sí tiene historia con Manzano esta temporada. El árbitro se convirtió en la primera persona en expulsar a Messi con la camiseta del Barcelona en la final de la Supercopa de España ante el Athletic, en enero pasado, tras un enfrentamiento con Asier Villalibre.

Manzano también frustró al defensa Gerard Piqué por no darles un penalti al Barcelona, tras un jalonazo a Martin Braithwaite al final del partido. Piqué, quien fue un suplente no utilizado, entró al terreno de juego tras el pitido final para protestarle al árbitro del partido.

El defensa Sergi Roberto también pensó que su equipo debería haber recibido un penalti por la falta sobre Braithwaite, según informó Marca. Dijo a los reporteros: “¿No lo marcó por Braithwaite? Creo que Mendy tocó a Braithwaite. Me molestó que no se revisara”.

La derrota del sábado es un golpe para las esperanzas del Barça de ganar el título. La victoria coloca al Real Madrid en la cima de la tabla, con 66 puntos y el Barça un punto por detrás. El Atlético de Madrid ocupa el segundo lugar, también con 66 puntos, y podría volver a la cima, si evita la derrota ante el Real Betis el domingo.

