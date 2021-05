[Video]: El tierno gesto de Messi con Luis Suárez de regreso a casa del Barcelona

El capitán del Barcelona, ​​Lionel Messi, dio una cálida bienvenida al exdelantero y su buen amigo Luis Suárez, en su primera vuelta al Camp Nou el sábado, como jugador del Atlético de Madrid.

Suárez salió a ese campo por primera vez desde que dejó el Barcelona en el verano de 2020 y recibió un cálido abrazo del capitán del Barcelona antes de lo que fuera el partido crucial para ambos equipos en la carrera por coronarse campeones de España.

El Barcelona también dio la bienvenida a Suárez al Camp Nou antes del inicio del partido.

La amistad del dúo se hizo a un lado rápidamente una vez que el árbitro Mateu Lahoz silbó para que comenzara el tiempo del juego. Suárez tardó solo unos minutos en chocar contra Messi dentro de la mitad del Atlético de Madrid y conceder un tiro libre.

El internacional uruguayo también se enredó con Marc-Andre ter Stegen durante la primera parte, lo que dejó al guardameta poco impresionado por las acciones de su excompañero.

Welcome back to Camp Nou, @LuisSuarez9 👋 pic.twitter.com/uf4qvte3t1

Koeman habla de la amenaza de Suárez

El técnico del Barcelona, ​​Ronald Koeman, habló sobre Suárez y la amenaza que supondría el delantero de cara al partido, en una rueda de prensa.

El holandés admitió que sería extraño ver a Suárez haciendo fila en el Camp Nou con el rojiblanco del Atlético.

“Probablemente será extraño para Suárez y para nuestros jugadores, estuvo aquí muchos años”, dijo, según informó Diario Sport. “Pero somos profesionales. Todos darán el todo para ganar el juego. No hay necesidad de dar vueltas en este tema. Tenemos que centrarnos en él, pero también en el resto de jugadores del Atlético”.

Luis Suarez goes down holding his head after this collision with Marc-Andre ter Stegen 👀

The goalkeeper wasn't too happy with his old team-mate's reaction 😡 pic.twitter.com/g9U0Bh7kXr

— Goal (@goal) May 8, 2021