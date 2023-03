Messi le dio un like a un gigante europeo e ilusionó a sus hinchas: ¿Deja PSG?

Lionel Messi sorprendió a todo el mundo del fútbol al darle un like a una publicación de Bayern Münich. El equipo alemán viene de eliminar al Paris Saint Germain de la UEFA Champions League.

El fin de semana pasado, el Bayern cayó 2 a 1 ante Bayer Leverkusen, resultado que le hizo perder la punta de la Bundesliga, hoy a manos de Borussia Dortmund.

👍🇦🇷🤪 El like de Messi al Bayern que enloqueció a los hinchas del club alemánhttps://t.co/QdOGh1TXoB — Diario Olé (@DiarioOle) March 20, 2023

El club bávaro publicó en Instagram una foto de Joshua Kimmich, autor del único tanto del equipo de Julian Nagelsmann. Messi le dio like a esa foto.

Cabe señalar que el futbolista argentino, campeón del Mundo en Qatar 2022 con la selección de su país, no acostumbra a mostrarse en las cuentas de redes sociales de clubes rivales.

Rumores a la orden del día, ¿Messi al Bayern?

El like de Leo Messi al Bayern Münich se da en un contexto muy particular: el delantero argentino aún no acordó su continuidad en Paris Saint Germain.

El contrato de Messi con el club parisino vence en junio del 2023. Los directivos de PSG están en tratativas con Jorge Messi, padre del futbolista y quien representa al futbolista en las negociaciones.

El like de Messi a una foto del Bayern Munich 🤝🔥 Al mejor del mundo le gustó una foto de Kimmich que subió el club alemán 🇩🇪 pic.twitter.com/IxxDrVCuwx — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 20, 2023

Se sabe que Messi exige dos puntos al PSG: mantener su salario y firmar por al menos dos temporadas. El argentino quiere mantenerse en el más alto nivel de la competición europea.

Sin embargo, en las últimas semanas trascendió la versión de que el PSG desistiría de la renovación de Messi. Según esta hipótesis, el presidente Nasser Al-Khelaïfi pretende quitar de la plantilla a los pesos pesados más grandes para juntar a Erling Haaland con Kylián Mbappé.

FC Barcelona, otra alternativa para Messi

Messi también está ante la chance de regresar al FC Barcelona, el club de sus amores del que tuvo una conflictiva salida y que ahora lo espera con los brazos abiertos.

“Con los brazos abiertos, quién no va a estar preparado para la vuelta de Messi. Al final, no queremos hablar mucho porque quien lo tiene que decidir es él, el presidente, el entrenador o el que sea, pero si es por los jugadores, estamos esperándole ya”, dijo Sergi Roberto, referente del club catalán, tras el triunfo del pasado fin de semana ante Real Madrid en Camp Nou.

Mientras sus excompañeros ganaban al Madrid, Messi la pasaba mal ante el Rennes en el Parque de los Príncipes. El PSG cayó 2 a 0 como local y el argentino fue silbado por los hinchas.

Messi vuelve a vestir este jueves 23 de marzo la camiseta de la selección argentina. El equipo de Lionel Scaloni enfrenta a Panamá en Buenos Aires, partido que servirá para presentar ante su gente la reciente Copa del Mundo ganada en Qatar.

