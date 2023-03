¡Messi se puso firme!: Estos son los dos requisitos que pide para seguir en el PSG

La prensa francesa indicó este jueves que el argentino Lionel Messi continúa negociando su continuidad con Paris Saint Germain.

El campeón del Mundo en el Mundial de Qatar 2022 finaliza su contrato con el club de la capital parisina el 30 de junio. Aunque las charlas para llegar a un acuerdo que prolongue el vínculo están avanzadas, Messi mete presión por intermedio de Jorge, su padre, quien lo representa en las negociaciones.

Según RMC Sport, Leo Messi quiere una renovación con el PSG con un salario muy parecido al de Kylian Mbappé. Las negociaciones entre ambas partes continúan, pero los parisinos no están dispuestos a ceder a todas las pretensiones del argentino. pic.twitter.com/duJCUsxnR7 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) March 16, 2023

Según indicó este jueves el prestigioso medio francés RMC Sports, Messi tiene dos requisitos fundamentales para continuar en el PSG: el salario y la duración del nuevo contrato.

En las últimas horas circuló una versión que indicaba que Paris Saint Germain tenía pensado reducir drásticamente los salarios de varias de sus figuras, entre estas Lionel Messi. El único que estaría a salvo de este recorte sería Kylian Mbappé, quien sigue amenazando con su partida al Real Madrid.

En ese sentido, Messi consideraría continuar en el club francés siempre y cuando no sometan su contrato a una exhaustiva revisión.

Sorteo de Champions, el torneo que Messi mirará por TV

PSG viene de quedar eliminado de la UEFA Champions League a manos del Bayern Münich. El certamen continental por equipos más prestigioso del mundo era el gran anhelo del club de la capital de Francia.

Se destaca el duelo de equipos italianos (Milan vs Napoli) y el gran partido de esta llave de cuartos (Manchester City vs Bayern Münich).

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la UEFA Champions League.

Milan vs. Napoli

Inter vs. Benfica

Real Madrid vs. Chelsea

Manchester City vs. Bayern Munich

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions se jugarán el 11 y 12 de abril del 2023. En tanto que las revanchas se disputarán el 18 y 19 del mismo mes.

Posibles semifinales de Champions

A diferencia de lo que ocurre en octavos y cuartos de final, a partir de semifinales, los cruces de UEFA Champions League no se sortean.

Es por eso que se pueden vaticinar cómo se jugarán las semifinales. El ganador de Milan vs Napoli enfrentará al vencedor de Inter vs Benfica. O sea, podría haber semifinal de equipos italianos. Es más, podría darse que un derby de Milán defina al finalista de la Champions.

🇪🇺🏆 OFICIAL I Sorteo de lo cuartos de Champions y camino a la final de Estambul. 📍 Milan vs Napoli

📍 Benfica vs Inter 🇮🇹 Si el Inter gana al Benfica, habrá matemáticamente un italiano en la final de la Champions. pic.twitter.com/JcdT5OXmdf — Soy Calcio (@SoyCalcio_) March 17, 2023

En el otro lado del cuadro vienen Manchester City vs Bayern Münich y Real Madrid vs Chelsea. Ya hubo una semifinal entre el Madrid y el City. Fue, justamente, en la edición pasada del torneo. En esa oportunidad, el equipo español dejó en el camino al cuadro inglés.

