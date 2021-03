[VIDEO] Los golazos de Messi y Griezmann para meter presión al Atlético

La dupla del FC Barcelona Lionel Messi y Antoine Griezmann marcaron dos magníficos golazos contra el Huesca en jornada 27 de La Liga este lunes por la noche. El capitán del FC Barcelona celebró igualar el récord de todos los tiempos de Xavi Hernández con el club al abrir el marcador con otro grandísimo gol.

El argentino jugaba su partido 767 con los catalanes y solo necesitó 13 minutos para abrir el marcador ante el colista de LaLiga. El capitán dio un toque brillante al balón antes de girar y lanzar un potente disparo que se clavo en la esquina superior, sin darle ninguna oportunidad al portero Álvaro Fernández.

El esfuerzo de Leo Messi fue su vigésimo gol en La Liga en 2020-21 y ahora ha marcado el hito por decimotercera temporada consecutiva. También es el único jugador que ha logrado la hazaña, según informa Opta.

El capitán también volvió a anotar en las últimos minutos para sellar una victoria de 4-1 para los catalanes, lo que pone al Barça más cerca del líder de La Liga, el Atlético, a solo cuatro puntos.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Los goles de Messi también significan que extiende su ventaja en la cima de la tabla de goleadores en España. El argentino ahora tiene 21 tantos en esta temporada y está tres por encima de su rival más cercano y ex compañero de equipo Luis Suárez.

El capitán del FC Barcelona ha estado en gran forma desde el cambio de año. Fue nombrado Jugador del mes de febrero y recibió el premio antes del inicio del partido este lunes por la noche.

🏆 Player of the Month.

⚽️ 20th goal of the season.

🔝 Record @FCBarcelona appearance.

Leo Messi poses with #LaLigaSantander's February #POTM trophy ahead of #BarçaHuesca! 🐐#MVP pic.twitter.com/RNiT1ILkcD

— LaLiga English (@LaLigaEN) March 15, 2021