Ángel Di María víctima de ladrones en París

Una situación desafortunada vivió el jugador del Paris Saint Germain, Ángel Di María, mientras se encontraba jugando el partido que perdió su equipo 1-2 ante el Nantes en el Parque de los Príncipes, este domingo 14 de marzo.

Todo ocurrió mientras se disputaba el partido entre ambos equipos por la fecha número 29 de la Ligue 1. En la casa del argentino, los ladrones ingresaron a su domicilio en la ciudad de Neuilly sur Seine, con toda su familia allí adentro. De acuerdo a información de medios locales, su esposa, Jorgelina Cardoso y sus dos hijas, fueron víctimas de un posible secuestro durante un par de horas, mientras los ladrones desvalijaban una de las cajas fuertes de la familia, así lo reportó el diario L’Équipe, citado por ESPN.

Mientras estos hechos pasaban en la casa del jugador, Di María disputaba la segunda parte del partido frente al Nantes, cuando le fue informado la situación que vivía su familia.

Se jugaba la segunda parte entre el PSG y Nantes, exactamente el minuto 57′ de partido, cuando el Director Deportivo del PSG, Leonardo Nascimento de Araújo, bajó desde el palco, hacía el banquillo para hablar con el entrenador del equipo, Mauricio Pochettino, para comunicarle la situación que estaba pasando en la residencia del jugador.

De inmediato el técnico argentino, ordenó la salida del campo de Ángel di María, quien fue reemplazado por su compatriota, Leandro Paredes. A su salida, el argentino intercambió algunas palabras con el técnico antes de irse al vestuario. Situación, que quedó captada en las cámaras de televisión.

Aquí el vídeo en que Di María se entera de la situación:

Aunque las primeras informaciones afirmaban que la familia del jugador había sigo ‘secuestrada’ por los ladrones, luego se comunicó que esto no ocurrió así. Según información de L’Equipe citada por Infobae, los delincuentes ingresaron al domicilio del jugador por la planta superior de la casa, y robaron una caja fuerte que contenía joyas y relojes, llevándose una suma de 500 mil euros, entre los artículos robados.

The moment Di Maria was subbed off and told by Mauricio Pochettino about a very violent robbery at his house 🙏 #DiMaria #robbery pic.twitter.com/JBYVvizj3F

