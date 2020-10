Messi vs Cristiano en la próxima edición de Champions League

El sorteo de Champions League que se realizó en el jueves de hoy para definir los grupos de la próxima edición de la máxima competición europeo arrojó grandes emparejamientos, entre ellos el duelo entre el FC Barcelona contra la Juventus de Turín por el Grupo G, el cual completan el Dinamo de Kiev de Ucrania y el Ferencvárosi de Hungría. Esta joya de partido, ha vuelto locos a todos los seguidores de estos dos cracks, ya que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se volverán a enfrentar luego de dos años sin verse en un terreno de juego.

Los máximos dominadores del fútbol mundial, ganadores de 11 balones de oro en total (Messi 6 y Cristiano 5) marcaron historia cuando ambos se enfrentaban cada año en El Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Pero esto cambió hace dos temporadas cuando el astro portugués decidió poner fin a su trayectoria con la Casa Blanca para probar terreno en la liga italiana con el conjunto bianconeri.

Los rivales del Barça en la @ChampionsLeague 2020/2021 👇 GRUPO G 👇 🇮🇹 Juventus

🇺🇦 Dinamo Kíev

🇭🇺 Ferencváros pic.twitter.com/MbM0g3iX5T — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 1, 2020

THE BEST VS THE BEAST

¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron?

La última vez que ambas estrellas se enfrentaron fue en aquel partido del 6 mayo de 2018, por la jornada 36 de la Liga de España, en donde el Clásico terminó en empate 2-2. Messi y Cristiano marcaron un gol cada uno. Este fue el último de los encuentros en los que se han enfrentado ambos. Lionel Messi lleva una cifra favorable de 16 victorias sobre 10 de Cristiano y nueve empates en total. Además, el argentino ha marcado 22 goles y dado 12 asistencias, en cuanto al luso, ha marcado 19 tantos y brindado una sola asistencia.

ElClásico – Resumen de FC Barcelona vs Real Madrid (2-2)FC Barcelona y Real Madrid empatan en el Camp Nou en el último Clásico de la temporada LaLiga Santander J36 Suscríbete al canal oficial de LaLiga Santander en HD | 2018-05-06 00.00h | J36 | BAR | RMA LaLiga Santander on YouTube: http://goo.gl/Cp0tC LaCopa on YouTube: http://bit.ly/1P4ZriP LaLiga 1|2|3 on YouTube: http://bit.ly/1OvSXbi Facebook: https://www.facebook.com/LaLiga Twitter:… 2018-05-06T22:24:01Z

¿Cuántas veces se han enfrentado?

En total ambos jugadores se han visto cara a cara en 35 partidos, cifra que aumentaría a 36 y 37, ya que el partido de Champions League es de ida y vuelta, teniendo en cuenta que ambos jueguen. De estos 35 partidos, 18 han sido por Liga de España, cinco en UEFA Champions League, cinco en Copa del Rey, cinco en Supercopa de España y 2 amistosos.

En certamen internacional, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la Champions League con 131 goles por encima de Messi, que solo ha logrado anotar 115 goles.

Además, el portugués lleva una cifra de haber alzado la ‘Orejona’ en cinco oportunidades. CR7 consiguió una Champions League con los ‘Red Devils’ cuando jugaba con el Manchester United y cuatro con el conjunto ‘Merengue’. Por su parte, Lionel Messi ha alzado el trofeo en cuatro oportunidades, todas vistiendo la camiseta del FC Barcelona (París (2006), Roma (2009), Wembley (2011) y Berlín (2015).

Después de más 2 años sin duelos entre ellos, y ante la posibilidad de que no vuelvan a encontrarse más en la UEFA Champions League, solo queda disfrutar. Puede ser la última vez que se crucen en la máxima competición europea. Podría ser THE LAST DANCE. pic.twitter.com/dQbHTZYvCC — Invictos (@InvictosSomos) October 1, 2020

¿Cuándo se jugará el Barça vs Juve?

Aunque la UEFA todavía no ha dado a conocer las fechas y horarios oficiales de la primera jornada de la fase de grupos, se tiene previsto que se lleve a cabo el 20 y 21 de octubre, quedando el calendario así:

• 1ª Jornada: 20 y 21 de octubre

• 2ª Jornada: 27 y 28 de octubre

• 3ª Jornada: 3 y 4 de noviembre

• 4ª Jornada: 24 y 25 de noviembre

• 5ª Jornada: 1 y 2 de diciembre

• 6ª Jornada: 8 y 9 de diciembre

Así ha reaccionado la prensa futbolera

Desde que se conoció la noticia de ver a estos dos monstruos otra vez medirse frente a frente en un partido de fútbol y más en una Champions League, los aficionados al balompié y la prensa, estallaron de la emoción.

Aquí alguna de las imágenes:

😲Messi y Cristiano Ronaldo se volverán a ver las caras en la Champions League 🤩 pic.twitter.com/FZUeGbPRJc — MARCA (@marca) October 1, 2020

🥇 11 Balones de oro 🐐 6 para Messi

💥 5 para Cristiano ⚔️ Se volverán a ver las caras pic.twitter.com/PAfLiOSYpV — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 1, 2020

Hagan sus apuestas, los leemos 🗯 pic.twitter.com/rEQTG8mjuX — Diario Olé (@DiarioOle) October 1, 2020

Lionel #Messi y @Cristiano Ronaldo se enfrentarán por primera vez en fase de grupos de #UCL. En sus 5 duelos previos de UCL (4 en semis y 1 en final), Messi marcó 3 goles por 0 de Ronaldo. pic.twitter.com/dM7jIdanNf — ESPN Datos (@ESPNDatos) October 1, 2020

Superfly vs La Pulga Por primera vez en la historia se enfrentarán en la fase de grupos de las #NocheMágicas. ¿Con quién van?

🔁 Cristiano

❤️ Messi pic.twitter.com/wF7ZyPCJE5 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 1, 2020

Barcelona vs Juventus.

Leo Messi vs Cristiano Ronaldo. HERE. WE. GO. 🍿👑 pic.twitter.com/VslMucVf6L — Sphera Sports (@SpheraSports) October 1, 2020