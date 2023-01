¿Messi festejó con una Copa del Mundo falsa? Di María confiesa increíble historia de la final

Ya pasaron un mes y una semana de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, y al día de hoy siguen saliendo a la luz historias desconocidas de la gran final ante Francia. Una de las más increíbles anécdotas de aquel partido disputado en el estadio Lusail la contó en las últimas horas Ángel Di María, quien confirmó que Lionel Messi dio la vuelta olímpica en las espaldas de Sergio “Kun” Agüero con una Copa del Mundo que parecía ser auténtica, pero que en realidad era falsa.

Si bien la versión ya circulaba desde hace algunas semanas en redes sociales, incluso con el testimonio de los dueños del trofeo que portó Messi en los festejos de Argentina dentro del estadio Lusail, aún restaba la confirmación oficial proveniente de algún integrante de la plantilla albiceleste. Y los encargados de ratificar los trascendidos fueron el propio Di María y Leandro Paredes, ambos futbolistas de Juventus de Italia, quienes protagonizaron una entretenida conversación en la que recordaron algunos de los sucesos más destacados del certamen mundialista. Entre ellos, la anécdota de “la copa trucha”.

En un diálogo publicado por DAZN Italia, “Fideo” Di María contó la sorpresa que se llevó cuando dos personas de la FIFA lo custodiaban mientras él se sacaba fotos con familiares y amigos dentro del campo de juego. Claro, jamás imaginó que se debía a que él tenía el trofeo original de la Copa del Mundo cuando todos los ojos estaban posados en Messi y su celebración sobre las espaldas de Agüero, su gran amigo.

“Había dos personas de la FIFA atrás mío cuando iba caminando con la copa, y les pregunté por qué estaban conmigo, y me dijeron ‘Porque esa es la original’. Y cuando miro, Leo iba a cocochito del Kun (Agüero) con otra copa y no era la original, era la trucha… era una que habían agarrado de ahí, no sé de dónde la sacaron”, recordó inicialmente Di María.

En medio de su relato, Paredes lo interrumpió para aportar un dato valioso. “Un amigo mío la agarró de la tribuna porque era igual, era muy parecida, y para hacerse la foto era muy difícil, 26 jugadores con las familias… entonces tener todos la foto con la original era muy difícil. Entonces la agarramos para hacer la foto”, recordó.

De esta manera, es un hecho que el trofeo que Messi le exhibió a los fanáticos argentinos que aguardaban en las gradas del estadio Lusail luego del infartante partido ante Francia, y que, además, aparece en la fotografía más likeada en la historia de Instagram, era trucho.

Paula y Manuel, los dueños de la Copa del Mundo falsa con la que Leo Messi dio la vuelta olímpica en el estadio Lusail

Si bien en las últimas horas se confirmó que Messi efectivamente celebró con un trofeo trucho en el estadio Lusail, la historia había salido a la luz durante los últimos días de 2022 en distintos medios argentinos.

La situación se conoció a partir de las fotos tomadas por Fernando de la Orden, fotógrafo de los diarios Clarín y Olé, en las que “La Pulga” aparece en andas sobre los hombros del “Kun” Agüero y muy eufórico mientras celebraba con la parcialidad argentina. Hasta ese entonces, las imágenes no sugerían ninguna anomalía que pudiera llamar la atención. Sin embargo, días después una familia oriunda de La Plata, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, realizó una publicación en redes sociales a través de la cual se supo que el astro argentino no celebró con el trofeo correcto.

Al primero que le llamó la atención esto fue al propio de la Orden. Según publicó Clarín días después de la consagración, el fotógrafo llegó a escuchar una breve conversación entre Di María y Messi, durante la cual “Fideo” le dijo a Messi que él festejó con una copa imitación, y que la original estaba en su poder.

“Después de que terminó el partido empezamos a ver fotos y qué recorrido había hecho nuestra copa. Aún no sabíamos que era la que Leo había levantado. Poco a poco fuimos mirando, con amigos también que nos mandaban fotos, hasta que empezamos a ver detalles de la parte de abajo, que tiene marcas específicas, y fuimos descubriéndolo. Luego lo confirmamos, ésta es la copa con la que Messi dio la vuelta y es la más likeada del mundo”, explicaron Paula y Manuel al citado fotógrafo, en declaraciones consignadas por el diario deportivo Olé.

Durante su relato, Paula y Manuel contaron que la réplica de la Copa del Mundo la consiguieron a través de las redes sociales. “Contactamos a una gente que se dedica a hacer copas y tardó seis meses en fabricarla. Esta copa tiene el peso de la original, está hecha con resina y cuarzo en el interior y bañada con una pintura símil oro. Logramos que la firmen Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Guido Rodríguez, Nico González y Angelito Di María”, subrayaron.

Di María y Paredes llenaron de elogios al “Dibu” Martínez por su gran actuación en Qatar 2022

Durante la misma charla en la que ratificaron la historia de Messi y la copa trucha, Di María y Paredes no ahorraron elogios a la hora de hablar sobre Emiliano “Dibu” Martínez, portero que fue elegido como el mejor del Mundial de Qatar y que se vistió de héroe en la final con sus atajadas contra Francia:

“Fue una sorpresa enorme, tomó el relevo de un compañero que se quedó fuera por el Covid -Franco Armani en la Copa América 2020-. Estuvo muy bien, nos ayudó a ganar una Copa América y un Mundial”, valoró Paredes.

Luego, tanto “Fideo” como su compañero de Juventus hicieron hincapié en la tapada providencial de “Dibu” a Kolo Muani, cuando ya se había agotado el tiempo suplementario. “Sacando los penales, la tajada esa es ser campeón del mundo, esa tapada nos hizo ser campeón del mundo”, sostuvo Di María. Y sentenció: “Es el mejor arquero del mundo. De lo loco que está, todas las cosas que dice terminan siendo así y estoy orgulloso por lo que logró”.

