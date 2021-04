Preocupación por futuro de Messi tras golpe en partido con Villarreal: [Video]

El capitán del Barcelona, ​​Lionel Messi, tuvo la suerte de escapar de una lesión grave después de recibir un terrible golpe en el choque de La Liga del domingo contra el Villarreal.

El internacional argentino fue golpeado cuando Manu Trigueros le entró al jugador bruscamente, que dejó a Messi agarrándose la pierna con un evidente dolor en el césped. Trigueros recibió una tarjeta roja directa por la entrada en el minuto 65, dejando al Villarreal para terminar el partido con 10 hombres.

Messi también fue golpeado de nuevo 10 minutos después por el defensa Pau Torres, después de una carrera característica por la banda derecha. El defensa del Villarreal recibió una tarjeta amarilla después de que pareciera atrapar al capitán del Barcelona con un brazo agitado.

Manu Trigueros! red card for 🟥 an absolute horror tackle on Lionel MessiManu Trigueros! red card for 🟥 an absolute horror tackle on Lionel Messi 2021-04-25T16:20:53Z

Preocupación por Messi

Afortunadamente para el Barcelona, ​​Messi pudo continuar y terminar el partido, pero hubo preocupación por el jugador de 33 años durante el partido, en las redes sociales

por parte de los fanáticos que vieron el juego.

Sin duda, el Barcelona espera que Messi haya escapado ileso de la entrada con el partido llenos de fuerza y ​​rapidez para los gigantes catalanes. El conjunto de Ronald Koeman vuelve a jugar el jueves ante el Granada en el Camp Nou.

Manu Trigueros sent off for this challenge on Lionel Messi 🤕 pic.twitter.com/XFwL2WaXFG — Goal (@goal) April 25, 2021

Messi ha vuelto a ser una figura inspiradora para el Barça esta temporada. El jugador de 33 años ha hecho 44 apariciones en los encuentros, anotando 33 veces. El argentino también es el máximo goleador de La Liga con 25 goles, cuatro de ventaja sobre su rival más cercano, Karim Benzema.

Manu Trigueros Red Card Vs Fc BarcelonaManu Trigueros Red Card Vs Villarreal #RichiFootball 2021-04-25T16:05:08Z

El argentino no acertó ante el Villarreal con los dos goles de Antoine Griezmann. El primero fue un bonito chip sobre el portero, mientras que el segundo llegó tras un mal pase de Juan Foyth.

El ganador de la Copa del Mundo tiene ahora 18 goles para la temporada en todas las competiciones y ha estado en una forma particularmente fuerte desde principios de enero. Según Opta, Griezmann lleva 13 goles y 9 asistencias en todas las competiciones para el Barça en 2021.

Oh lord, that doesn't look good for Messi's ankle. Ligaments potentially but it snapped back and that's never good. — Robbie Dunne (@robbiejdunne) April 25, 2021

El Barça mantiene vivas las esperanzas de título

El Barça ganó el partido del domingo por 2-1 para mantener vivas las esperanzas de título del club. La jugada de Ronald Koeman empató a puntos con el Real Madrid, campeón defensor, pero, lo que es más importante, ha jugado un partido menos que Los Blancos.

That's a red card. Raised his leg to get Messi. Hopefully Messi is fine and it's not serious but it looked bad. — Roy Nemer (@RoyNemer) April 25, 2021

El líder, el Atlético de Madrid, puede ampliar su ventaja en la parte superior de la tabla a cinco puntos, con una victoria sobre el Athletic de Bilbao en el estadio Wanda Metropolitano en el último partido del domingo.

Sin embargo, los hombres de Diego Simeone también habrán jugado un partido más que el Barça, lo que significa que el destino del título sigue en manos de los gigantes catalanes, ya que los dos equipos aún tienen que volver a encontrarse en La Liga.

Trigueros didnt mean to hurt Messi there, but he did. Also seems refs in La Liga and elsewhere are clamping down on 'follow through' injuries a lot lately. — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) April 25, 2021

El choque decisivo entre Atlético y Barcelona está programado para el 8 de mayo en el Camp Nou y bien podría decidir cuál de los dos clubes terminará la temporada 2020-21 como campeón de España.

46 – @FCBarcelona have won 46 out of 51 points in @LaLigaEN in this calendar year (W15 D1 L1), more than any other team in this period. Unstoppable. pic.twitter.com/ToXQz3Pizl — OptaJose (@OptaJose) April 25, 2021

El Atlético ganó 1-0 cuando los equipos se enfrentaron en la capital española en noviembre, pero no hay duda de que el equipo de Ronald Koeman ha mejorado desde los primeros meses de campaña. De hecho, el actual desempeño del Barça ha visto a los gigantes catalanes ganar 46 puntos de los 51 posibles que se ofrecen en lo que va de 2021, según Opta.

Esta es la versión original de Heavy