Este es el mensaje que Lebron James le dejó a Giannis tras ganar el título de la NBA

Los Milwaukee Bucks se demoraron 50 años, pero son campeones de la NBA una vez más. Fue una postemporada improbable que hubiese terminado de manera prematura ya que los pies de Kevin Durant no son más chicos. Giannis Antetokounmpo llevó a su equipo al título al tener una de las actuaciones más dominantes en una final.

Fácilmente fue una actuación impresionante en una final desde que LeBron James lo tuviera en el 2016. Pero en esa serie, los Cleveland Cavaliers perdieron ante los Golden State Warriors. Giannis terminó su actuación en su primera final con el título y anotando 50 puntos en el Juego 6 contra los Phoenix Suns. LeBron, ahora con Los Angeles Lakers, le envió un mensaje a la estrella de los Bucks tras su actuación dominante.

Salute & Congrats @Giannis_An34!! You earned that shit!! 🏆💍 💐. 🙏🏾✊🏾❤️👑 — LeBron James (@KingJames) July 21, 2021

LeBron estaba en la posición similar cuando ganó el MVP de la final tras conquistar el título con los Lakers. Después de dos campañas consecutivas en las que MVP de la liga y terminó de manera decepcionante, algunos cuestionaban si Giannis era capaz de poder pasar ese último obstáculo. No hay duda que respondió de manera contundente durante la postemporada y final y inmediato es considerado entre los mejores de todos los tiempos.

¿Es Giannis ahora el mejor jugador de la NBA?

Durante las últimas temporadas, hubo mucho énfasis sobre los que Giannis no podía hacer. No dispara bien y es pero en la línea de tiros libres. En la NBA, los jugadores en su posición tienen que ser buenos para poder ser exitosos. Giannis demostró que es excelente en todas las otras cosas, que no importa si no puede anotar un triple.

Ahora hay un gran argumento que se puede hacer que Giannis superó a LeBron como el mejor jugador en la NBA. Los Lakers fueron eliminados de manera prematura en la primera ronda de los playoffs contra el equipo que eventualmente cayeron ante los Bucks. LeBron no jugó a un alto nivel ya que seguía afectado por la lesión de tobillo que sufrió a principios de temporada. A sus 36 años, es poco probable que LeBron vaya a mejorar como jugador. Ha tenido una época larguísima como el mejor jugador de la NBA pero eso parece estar llegando a su fin. En este momento, todo parece que Giannis ha tomado la batuta.

Tuits viejos de Kobe Bryant vuelven a surgir

El gran Kobe Bryant durante su vida, tomaría nota de algunos jugadores prometedores en la NBA. Cuando Giannis ganó su primer MVP en el 2019, Kobe los elogió y dejó saberle al pívot que necesitaba que ganar un título. Ahora que cumplió esa misión, el tuit volvió a surgir.

Giannis recibió mucha crítica cuando decidió un contrato a largo plazo con los Bucks. Equipos de mercados pequeños no ganan campeonatos frecuentemente, pero el “The Greek Freak” estaba determinado. Obviamente tomó la decisión cuando miras en retrospectiva y debe de estar contento. Una cosa es poder ganar un equipo con un superequipo. otra cosa es ganarlo con el equipo que te seleccionó.

