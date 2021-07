¿Lebron James unirá fuerzas con megaestrella en nueva secuela de Space Jam?

En solamente pocos días de haber salido, la secuela de Space Jam ha sido un rotundo éxito. Los cines en Estados Unidos justo tiene una película que apela a la joven generación y a sus padres a la misma vez ya que tiene una unión de una estrella en LeBron James que genera emociones en ambos grupos.

La secuela de la clásica película de los 90 “Space Jam” se podrá ver en los cines a partir de este viernes. La película, titulada Space Jam: A New Legacy, presentará a LeBron James, quien tratará de rescatar a su hijo de los antagonistas de la película junto con los personajes clásicos de Looney Tunes.

Como fue en la primera versión de la película en la que fue la estrella Michael Jordan, hay muchas celebridades del mundo del deporte y del cine que se unieron al proyecto. Entre ellos muchos amigos de la estrella de la película.





¿Ya se planea una tercera parte de Space Jam?

Ahora se comienza a hablar de una tercera parte de esta historia y parece que LeBron tendrá a otra celebridad en mente para lo que puede ser la continuación de este magno proyecto.





La estrella que s ha mencionado es a The Rock, que ya es un referente mundial gracias a su carrera en el mundo del cine. El excampeón de WWE dejó atrás la lucha libre y, tras estar varios años en un segundo plano de la industria de Hollywood, logró hacerse un nombre y convertirse en el actor mejor pagado.

Lo último que se sabe acerca de su carrera cinematográfica estaría relacionado con la saga de Space Jam. El director de la película, Malcolm D. Lee, fue entrevistado esta semana en Entertainment Weekly, donde reveló que estaría muy interesado en tener a The Rock como protagonista principal de una tercera parte. “Dwayne Johnson sería una elección interesante. Sería diferente. No estoy exactamente seguro de cuál sería su conjunto de habilidades, tal vez vuelva a la lucha libre. Eso podría ser interesante también”, añadió Lee.

The Rock hace sorteo entre equipo de producción de su última película

La próxima película de The Rock, Black Adam, parece estar encaminada a ser otro éxito enorme en las taquillas a nivel mundial. Este largometraje se estrenará próximamente.

Esta semana terminó el rodaje y, para celebrarlo, decidió sortear $10,000 entre el equipo de producción de dicho proyecto.

Esto quedó filmado y publicado en la cuenta de Instagram del actor y exluchador en la que hay algún rumor flotando en las redes que es posible que vuelva a regresar al evento más grande de la lucha libre: Wrestlemania. Esto se tendrá que ver en el futuro.

