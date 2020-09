Mensaje críptico que publico LeBron James en redes sociales

A través de los años, LeBron James se ha vuelto un fan de los actividad críptica en redes sociales. La estrella de Los Angeles Lakers le gusta decir cosas que de pronto no le hará mucho sentido al público, pero sí a su círculo íntimo. Una vez más ha publicado un mensaje vago sobre ese mismo grupo de amistades.

Este tuit puede referirse a varias cosas. LeBron está involucrado en tantos proyectos, así que es muy difícil saber qué pasó exactamente con él. Parece que pudo haber tenido algún tipo de enemistad con alguien cercano a él. Esperamos que no sea uno de sus compañeros ya que se encuentran en el medio de los playoffs donde van a paso firme.

Exactly why I have my close circle cause as soon as you try to expand to a square the people who you thought was in your corner as the exact opposite. #MyThoughts 👑

Es posible que LeBron esté enojado porque terminó en segundo lugar en la votación para el Jugador Más Valioso de la NBA. El jugador de 35 años admitió que está “enojadísmo” al respecto. Puede ser que esta sea un trago amargo al considerar que el ganador del premio fue eliminado de la postemporada en la segunda ronda. Pero se tiene que considerar que el premio al más valioso es para la mejor actuación en la temporada regular, no la postemporada . El equipo de Giannis Antetokounmpo tuvo una mejor temporada y él tuvo mejores estadísticas. Iba a ser difícil para Lebron poder conseguir ese reconocimiento por encima del griego.

Sin embargo, el excompañero de LeBron con los Cavaliers, Damon Jones, estaba furioso cuando no ganó el premio:

Después de haber visto los números finales de la votación para el Jugador Más Valioso, ¡¡¡estoy con NAUSEA (asco)!!! ¡¡¡16 votos de primer lugar para @KingJames de 101 votantes!!! Necesitamos que encontrar un nuevo sistema. ¡Esto es una gran falta de respeto. We need to figure out a better system here. Necesitamos más transparencia en este proceso.

Sé que me dirán que @KingJames es mi amigo y todas esas cosas de algunas personas, ¡pero no hay manera en la que el margen de diferencia en votos de primer lugar sea tan disparejo! ¡¡Giannis fue el más valioso la temporada pasada, pero no esta!!