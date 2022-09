Memphis Depay se lesionó en la Nations League con su selección

El delantero del FC Barcelona, Memphis Depay, se lesionó mientras estaba de servicio internacional con los Países Bajos. El atacante tuvo que ser reemplazado en la segunda mitad de la victoria de su equipo por 2-0 en la Liga de las Naciones sobre Polonia el jueves 22 de septiembre.

El seleccionador de Holanda, Louis van Gaal, ofreció una actualización sobre Memphis después del partido y no sonó particularmente positiva. Dijo: “Es una pena que Memphis tuviera que irse con esta lesión, no se ve bien y no lo veo jugar contra Bélgica el domingo”.

Van Gaal también reemplazó al centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong en el medio tiempo del partido, pero tuvo una actualización más positiva sobre el holandés. Le dijo a los periodistas: “Sintió algo de tensión en los músculos, por eso lo quité, pero Frenkie me dijo que espera estar listo para jugar contra Bélgica”.

La noticia de las lesiones no será bien recibida en Barcelona, ya que los gigantes catalanes se enfrentan a un calendario agitado de partidos en octubre. El equipo de Xavi está listo para jugar nueve partidos en todas las competiciones, incluido un Clásico contra el feroz rival Real Madrid.

Barcelona también tiene algunos partidos importantes para jugar en la Liga de Campeones. Los catalanes se enfrentarán dos veces al Inter y luego recibirán al campeón de la Bundesliga, el Bayern de Múnich, en el Camp Nou.

Koundé también se lesionó

🤕 Jules Kounde es el último jugador que se suma a la lista de lesionados de Francia 👎 El defensor del Barcelona salió al minuto 20 del juego ante Austria por una molestia muscularhttps://t.co/YpPobG9UJV — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) September 23, 2022

Hubo más malas noticias para el Barcelona en el frente de lesiones de Francia. El central Jules Koundé tuvo que ser reemplazado a mitad de la primera mitad de la victoria de Les Bleus sobre Austria.

Koundé ha estado en una forma estelar para el Barcelona desde que fichó procedente del Sevilla, pero también puede estar al margen durante algún tiempo. El técnico de Francia, Didier Deschamps, confirmó después del partido que Koundé sufrió una lesión muscular.

El defensa ha jugado tanto de lateral derecho como de central en el Barcelona esta temporada, aunque vale la pena señalar que Xavi tiene muchas opciones en lo que respecta a su línea de fondo.

Barcelona también tiene disponibles a Eric García, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Gerard Piqué y Héctor Bellerin, aunque ciertamente Xavi no querrá que Kounde esté fuera por mucho tiempo.

Preocupación por Dembélé también

🚑 Koundé y Memphis, lesionados; De Jong y Dembélé, 'tocados' 🤦‍♂️ El virus FIFA 'estropea' el trabajo de Xavi ✍ @gbsanshttps://t.co/MR8r4VBTJ3 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 23, 2022

Ousmane Dembélé también participó con Francia en la victoria del jueves, pero también hay preocupaciones sobre el estado físico del delantero. El jugador de 24 años terminó el partido con algo de dolor, según el reportero Achraf Ben Ayad.

La noticia será preocupante dado que las lesiones han sido un tema recurrente para Dembélé durante su carrera en el Barcelona. El delantero parecía haber dejado atrás sus problemas de lesiones en 2022 y había logrado jugar regularmente.

De hecho, su mejor forma y estado físico lo llevaron a ser llamado a la selección de Francia, y el Barça espera que no sea otro problema que deje a Dembélé fuera de juego.

El equipo de Xavi tiene algo de tiempo antes de volver a la acción tras el parón internacional. El próximo partido de Barcelona no es hasta el sábado 1 de octubre cuando los catalanes se dirijan al Real Mallorca en La Liga.

