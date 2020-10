Surge un nuevo oponente para la próxima pelea de Conor McGregor: ¿Quién es el peleador?

Ha surgido un nuevo oponente para convertirse potencialmente en el próximo luchador de la UFC en enfrentar a Conor McGregor, después de que las negociaciones parecen haberse estancado con Dustin “The Diamond” Poirier.

La última posibilidad es que McGregor se enfrente a Tony “El Cucuy” Ferguson, en lo que sería una batalla tan esperada entre las mejores superestrellas de las 155 libras.

Ferguson le dijo a ESPN que estaba listo para ingresar al espacio abierto del evento principal para las próximas tarjetas de pago por evento UFC 255 o UFC 256.

“Estoy listo para cinco rounds. Escuché que necesitan un evento principal… Hay uno en noviembre y otro en diciembre. Mi agente dijo que estamos bien para pelear, pero queremos discutir la paga, porque el oponente cambió. Ya le dije a UFC que estaba en, soy bueno con las peleas, así que hagámoslo realidad”, dijo Ferguson.

UFC 255 está programado para el 21 de noviembre.

UFC 256 está programado para el 12 de diciembre.

The Kamaru Usman vs. Gilbert Burns UFC welterweight title is off on Dec. 12, per sources. It doesn’t have a new date at the moment, but current talk is January of February. Usman needs a little more time. No new main event yet for UFC 256.

— Ariel Helwani (@arielhelwani) October 5, 2020