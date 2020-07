UFC: la gran exigencia de Conor McGregor a Manny Pacquiao

La superestrella de la UFC Conor McGregor parece haber revelado una estipulación importante para un inesperado combate de boxeo de una súper pelea contra Manny Pacquiao. Los dos luchadores se han vinculado entre sí en el pasado, pero ahora parecen estar negociando una batalla de boxeo de gran éxito, a través de las redes sociales.

Después de que Pacquiao curiosamente deseó a McGregor “Feliz cumpleaños”, un día después de que el luchador cumpliera 32 años, McGregor respondió con lo que parece ser su peso deseado para la posible super pelea, 170 libras.

McGregor derrotó a Donald “Cowboy” Cerrone en la UFC 246 en enero, en una competencia de la MMA de 170 libras.

Fue solo la tercera pelea para McGregor en la división de peso welter de UFC, pero había estado vinculado a los pesos welter de UFC, con Nate Díaz y Jorge Masvidal como posibles oponentes antes de su repentino retiro el mes pasado.

Además, McGregor parece haber aumentado en los últimos meses hasta el punto de que incluso él comenzó a preguntarse en las redes sociales cuál podría ser su clase de peso en el futuro.

McGregor capturó el oro de la UFC en la división de peso pluma de 145 libras de la UFC y su clase de peso de 155 libras.

Rocking my @ProperWhiskey “One For All” t-shirt in aid of @Tunnel2Towers.

Also with my new big 1ltre bottle, available now.

It’s hard to tell it’s the 1ltre, I know. Its just that i’m a big horse these days lol!

What weight next, who knows.

Good day today, thank you Lord 🙏 pic.twitter.com/qfNU8fu9Xb

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 19, 2020