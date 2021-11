McGregor acepta el desafío de Petr Yan para combate de boxeo

La superestrella de MMA, Conor McGregor y un campeón interino de UFC quieren boxear, según recientes tweets de sus respectivas cuentas de Twitter.

Todo sucedió después de que McGregor respondió a un fan que compartió su lista de los “mejores boxeadores de UFC”. Su lista, clasificada del primero al quinto, está compuesta por el campeón interino de peso gallo de UFC Petr Yan, Max Holloway, McGregor, José Aldo y Nate Díaz, respectivamente.

“Notorious” reaccionó a la lista, señalando que tiene victorias sobre tres nombres en la lista, Holloway, Aldo y Díaz. Afirmó que superó a los tres luchadores y que la única razón por la que su rival, Dustin Poirier, conectó golpes fue porque el irlandés se rompió la pierna en su pelea de trilogía en julio de 2021.

“¡Superé a 3 tipos en esta lista!” tuiteó McGregor. “No hay nadie ni remotamente cerca de mi boxeo en la ufc. Incluso Dustin solo recibió disparos después del daño en la pierna. Todo el mundo ha sido molestado por mí si nos vamos del boxeo”.

McGregor luego complementó el primer nombre en la lista, Yan, pero luego dijo que “destrozaría” a Yan.

“Yan es bueno aunque, me gusta su estilo”, continuó McGregor. Aunque lo destrozaría.

