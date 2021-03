Mayweather se mofó de Canelo Álvarez ¿qué dijo?

El excampeón del mundo Floyd Mayweather una vez más generó polémica después de mofarse del mexicano Saúl “Canelo” Álvarez en un evento en el que se estaba tomando fotos con varios fanáticos.

Todo esto llega tras la decepcionante pelea del monarca mexicano contra Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium de Miami.

Floyd Mayweather Junior se burló del mexicano cuando se le preguntó sobre el combate del fin de semana pasado. Eso no fue todo, ‘Money’ llamó al mexicano ‘Ca-LOSE-elo” (insinuando que es un “perdedor”) haciendo referencia a la forma en la que perdió cuando los dos se encontraron en un ring.

El historial entre los dos

Por si fuera poco Mayweather hizo mímicas y se mofó pidiendo la parte de su equipo que tirara ganchos como lo hacía el mexicano, donde él simplemente observaba como pasaban de largo los golpes que no conectaban. Pero dentro de todo esto hay cierto nivel de contexto.

Mayweather y Canelo se enfrentaron el 14 de noviembre del 2013 y las tarjetas favorecieron a Floyd Mayweather con decisión mayoritaria aunque en la pelea se vio que el estadounidense había ganado bien

En el pasado se le ha preguntado a Mayweather si regresaría de retiro para pelear con el mexicano. Pero su respuesta siempre ha sido la misma y en forma de burla de manera constante.

Mayweather se ha dedicado a realizar algunas peleas de exhibición para ganar dinero, entre las que destaca el combate que sostuvo en su momento contra el peleador de la UFC Conor McGregor.

Pelea pendiente con Logan Paul

El exboxeador que recientemente cumplió los 44 años de edad y lo celebró con toda la pompa y decadencia del Sur de la Florida, estaba cerca de pelear con el Youtuber Logan Paul, pero el evento fue postergado. Lo mismo ocurrió con una pelea de exhibición que tenía pactada en Japón, que por causa de las restricciones impuestas por el gobierno de ese país para evitar la entrada de extranjeros por causa del último de coronavirus que hubo en Tokio.

Le importa poco a Canelo

Para Álvarez, las críticas que recibe por parte de sus más acérrimos ‘haters’ no le ha afectado mucho. En múltiples entrevistas, el pugilista ha reiterado que no tiene nada que demostrar en el deporte y deja que su récord hable por sí mismo.

El mexicano sabe que en la actualidad no hay mejor boxeador que él y además es la cara del deporte y que más genera por causa de lo que muchos consideran el momento dentro del cuadrilátero y ya comienza el proceso de preparación para su proximo combate el sábado 8 de mayo contra Billy Joe Saunders.

