Floyd Mayweather anuncia rival y día para su siguiente pelea: ¡será contra un famoso youtuber!

El icono del boxeo Floyd Mayweather Jr. ha anunciado que él y la estrella de YouTube Logan Paul participarán en un combate de boxeo de “súper exhibición” el 20 de febrero de 2021. Como el combate de pago por evento se acaba de anunciar, los detalles sobre el combate de exhibición aún no se conocen.

Fanmio Boxing, uno de los co-promotores de la pelea, detalló en su sitio web: “Mira a la superestrella del boxeo invicta, 12 veces y en cinco divisiones, Floyd Mayweather, pelear contra la sensación de las redes sociales Logan Paul en vivo en un combate de exhibición especial PPV solo en Fanmio Boxeo.”

Mayweather, de 43 años, tiene un récord en boxeo profesional de 50-0 y volverá a un ring después de su pelea con Conor McGregor en abril de 2017. Paul, de 25, tiene marca de 0-1, perdiendo en su única pelea profesional en noviembre de 2019 cuando cayó ante su compañero YouTuber KSI.

El hermano de Logan, Jake Paul, compitió el 28 de noviembre en una pelea de boxeo profesional contra el base de la NBA Nate Robinson y ganó por KO en el segundo asalto.

Los fanáticos pueden comprar Mayweather vs. Paul por $ 24.99 a través del sitio web de Fanmio Boxing. Según el sitio web de la promoción, después de que se venda un millón de pagos por visualización, el precio aumentará a $ 39,99. El 29 de diciembre, el precio aumentará a $ 59,99 y a $ 69,99 el 11 de febrero de 2021.

También hay una opción en este momento para comprar el pago por evento por $ 54.99 y recibir una “camiseta de pelea limitada y exclusiva” de Mayweather vs. Paul.

These YouTube girls better find some Barbie dolls to play with cause I’m not the one for the kid games. 3 years ago a fighter from the UFC said my name and I had to put a muzzle on that bitch. @loganpaul can get the same treatment before I go conquer Japan again.

— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) November 19, 2020