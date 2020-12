[VIDEO] Los dos clamorosos errores del Barcelona ante el Cádiz

Los aficionados del Barcelona se quejaron de la defensa del equipo después de la impactante derrota del sábado por 2-1 ante el recién ascendido Cádiz en La Liga en el Estadio Ramón de Carranza.

El Barça empezó perdiendo en la primera parte cuando Oscar Mingueza obligó a su propio portero Marc-André ter Stegen a realizar una parada que acabó en gol. Ter Stegen hizo bien en pararla en primera instancia pero no pudo evitar que Álvaro Giménez empujara dentro de la portería el rebote.

El Barça consiguió nivelar después de un gol en propia meta del Cádiz tras el descanso, pero volvió quedar por detrás en el marcador seis minutos después tras una pésima confusión en la defensa que partió de un saque de banda de Jordi Alba.

