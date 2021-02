Floyd Mayweather le hace un regalo extravagante a su primer nieto ¿que le regaló?

El dinero nunca ha sido un problema para Floyd Mayweather y eso ha sido evidente en la manera que la gasta y la invierte. Pero ahora tiene otra razón para gastar esa fortuna. El excampeón mundial se convirtió en abuelo hace un mes atrás y no se demoró en darle la bienvenida al mundo a esa criatura con toda las extravagancia y excentricidades por las que se conoce.

Su hija, Iyanna Mayweather, y madre del bebé Kentrell, Jr, mostró el reloj bañado en oro y piedras, que su papá le había dado al pequeño Kentrell que ya tiene cinco semanas de nacido. De acuerdo a informes, el modelo es un Oyster Perpetual Datejust que tienen un precio inicial de alrededor de unos $45,000, sin embargo en esta ocasión, fue modificado con incrustaciones de piedras preciosas que aumentarían el costo hasta unos $420,000.

Con todos los lujos

Además del reloj, Mayweather llevó a la criatura en su avión privado por primera ocasión y viajó con él y su madre para pasar unos días en Miami para celebrar el cumpleaños número 44 de la leyenda del boxeo.

Pelea pendiente

Mayweather espera por la nueva fecha de su exhibición contra el youtuber Logan Paul. Ese combate se iba a disputar el sábado 20, pero se anunció la postergación hace un poco más de dos semanas.

Para reemplazarlo, el expugil ha estad promoviendo una fiesta en Miami que hará el sábado en The Urban, un club en el área del downtown de esa ciudad.

Para Mayweather esta iba a ser su primera pelea desde diciembre del 2018 cuando enfrentó al kickboxer Tenshin Nasukawa y le ganó por nocaut técnico.

Para Paul esta sería su tercer pelea ya que perdió la primera por decisión contra el youtuber KSI y después noqueó de manera espectacular al exjugador de baloncesto Nate Robinson.

En las últimas semanas, los dos se han dicho cosas fuertes en redes sociales. Mayweather, como se sabe desde sus incios en el cuadrilatero, no es ni corto ni perezoso para responder. En sus redes sociales ha comentado sobre los rivales de Paul y también de la manera en el que Paul fue de ser un “fanático a ser un boxeador profesional de mentiras“. Por ahora, no se ha confirmado la nueva fecha ni sede de este evento y se tendrá que esperar hasta las próximas semanas para posiblemente ver algún tipo de confirmación al respecto.

