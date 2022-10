¿Quién es Marc Casadó, el juvenil que Xavi subió al primer equipo?

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha elogiado a Marc Casado, de 19 años, quien ha sido convocado al entrenamiento del primer equipo esta semana después de las lesiones de Héctor Bellerin, Jules Kounde y Ronald Araujo.

El centrocampista del Barça Atlético ha sido incluido en la convocatoria de Xavi para el partido de Liga que disputará el sábado 1 de octubre ante el Real Mallorca y el técnico ha explicado el motivo de su convocatoria esta semana, según informa Diario Sport.

“Marc es un jugador polivalente y tiene alma. Compite bien, juegue donde juegue te va a rendir, sea de interior, pivote, central o lateral”, explicó. “Tiene un carácter muy positivo para el grupo y eso es muy bueno para el entrenador. Es un futbolista que me gusta. Para esto está con nosotros”.

Casado ha estado jugando en el centro del campo en el Barça Atlético, pero puede jugar como lateral o incluso como central. Xavi usó a Casado como lateral en la pretemporada y puede estar tentado a darle minutos en Son Moix el sábado.

Al técnico del Barcelona le faltarán opciones de lateral derecho para el partido. Araujo, Kounde y Bellerin están todos fuera por lesión, mientras que Sergi Roberto también es duda, ya que acaba de regresar de un problema en el tendón de Aquiles.

¿Xavi usará tres centrales?

Xavi, sobre Marc Casadó: “Es un futbolista que tiene alma y compite muy bien. Siempre te va a rendir. Tiene carácter y eso es muy positivo. Es un futbolista que me gusta y por eso está con nosotros” #fcblive pic.twitter.com/5iNJlHou30 — Albert Rogé (@albert_roge) September 30, 2022

Xavi también podría modificar la formación para el viaje a Mallorca y usar tres centrales en lugar de una defensa de cuatro. El entrenador habló sobre sus opciones pero insistió en que aún no había tomado una decisión final.

“Tenemos muchas opciones”, dijo. “Tengo que ver cómo está Sergi Roberto y Marc Casado está entrenando con nosotros. Podríamos jugar con un defensa de tres o un lateral izquierdo por la derecha. Lo decidiremos después del entrenamiento”.

El jefe de Barcelona tiene disponibles a Eric García, Andreas Christensen y Gerard Piqué, quienes podrían presentarse como una línea de fondo de tres hombres. El lateral izquierdo Marcos Alonso también podría jugar de central si fuera necesario.

Xavi frustrado por las lesiones del Barcelona

⚠️ Marc Casadó, el elegido para reforzar el lateral derecho tras todas las bajas en el parón. El canterano entrena hoy con el primer equipo y está previsto que viaje convocado a Mallorca‼️ (Vía @relevo) #FCBlive #Barça #FCBarcelona pic.twitter.com/I6qi53YAFE — Pol Alonso 🎙⚽ (@Polyccio8) September 29, 2022

Xavi también habló sobre los problemas de lesiones de su equipo tras el parón internacional. El entrenador tampoco contará con el dúo holandés lesionado Memphis Depay y Frenkie de Jong para la próxima salida de liga de su equipo, según informó ESPN.

“Es frustrante. Araujo no volverá al Madrid, eso seguro, pero los demás pueden tener opciones en función de cómo vayan sus recuperaciones”, dijo. “Hay muchos factores por los que han llegado todas estas lesiones. No sabemos la razón principal. Largos viajes, trabajando con diferentes metodologías, la carga de juegos para los jugadores. Cada caso es diferente y no buscamos culpar a nadie. Quizás la comunicación con las selecciones podría ser mejor. Es mala suerte, pero ahora es el momento de demostrar que tenemos una buena plantilla”.

La situación de las lesiones del Barcelona pondrá a prueba a la plantilla de Xavi, especialmente con el equipo afrontando un octubre agitado. Los catalanes juegan nueve partidos en todas las competiciones y Xavi se verá obligado a rotar su plantilla para mantener frescos a sus jugadores.

