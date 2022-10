¿Cuál es el elegido de Xavi para sustituir a Busquets?

El entrenador del FC Barcelona, ​​Xavi Hernández, ha recibido algunos consejos sobre quién sería el jugador “perfecto” para suceder al capitán Sergio Busquets, de 34 años de edad, en el Camp Nou.

Busquets está en el último año de su contrato en el club y aún no está claro si continuará o se irá. El exjugador y entrenador del Barcelona B, Francisco Javier García Pimienta, ha declarado a la Cadena SER que Nico González es el perfecto sucesor del capitán, según informa Mundo Deportivo.

“Cumple con todos los requisitos, es el jugador perfecto, ideal para jugar en el Barça. Tengo mucha, mucha fe en Nico”, explicó. “Subió al Barça B conmigo cuando estaba en su último año de juventud y vi que entiende la posición en el juego de pivote. La temporada pasada Nico ya estuvo al lado de Sergio Busquets y, bajo mi punto de vista, cumple todos los requisitos, es el jugador perfecto, ideal para jugar en el Barça, aunque eso no quiere decir que su juego sea sólo específico del Barcelona. ”

Nico salió cedido del Barcelona en el mercado de fichajes de verano por una cesión al Valencia para poder disfrutar de minutos regulares. El centrocampista dejó claro en su momento que su salida “no es un adiós, es un hasta luego”.

Nico habló de su lugar favorito en la cancha para jugar

El cedido por el Barcelona ha disputado seis partidos con el Valencia esta temporada y ya ha abierto su cuenta en Los Che. Nico anotó en la victoria por 5-1 sobre el Getafe en LaLiga en Mestalla.

El centrocampista ha estado hablando de su nuevo club y le dijo a Tot Costa que cree que su mejor posición es como centrocampista defensivo. Nico también habló de lo que ya ha aprendido jugando con Busquets.

“Donde me siento más cómodo es como centrocampista defensivo. Lo que más he aprendido de Busquets es a nivel táctico, tiene talento, siempre está bien colocado y eso es lo que más necesito para mejorar y aprender de él”, dijo. “Estoy a un buen nivel, contento. Llevo aquí poco más de cinco semanas, acabo de llegar, no esperaba llegar y ser titular en el primer partido. Estoy contento con los minutos que tengo”.

Sin duda, el Barcelona seguirá atentamente el desarrollo de Nico en Valencia, especialmente sabiendo que esta podría ser la última temporada de Busquets en el Camp Nou.

Los catalanes han sido vinculados con varios jugadores para reemplazar a su capitán, incluido Martín Zubimendi de la Real Sociedad, pero Nico sigue siendo una opción viable para el futuro.

Busquets dio una señal sobre su futuro

Mientras tanto, Busquets ha ofrecido una actualización sobre su futuro e insiste en que aún debe tomar una decisión sobre lo que hará la próxima temporada a pesar de las especulaciones que afirman que se mudará a la Major League Soccer, según informa Mundo Deportivo.

“Todo lo que ha aparecido en los medios me ha parecido raro porque no hay nada. No lo he pensado, quiero ver cómo va la temporada. Tengo varias opciones: seguir en mi club o en otras ligas”, dijo. “Está claro que no tengo 20 años, pero al final, a priori, es el último año de contrato que firmé, entiendo que hay rumores, pero otra cosa es que sean falsos y las cosas están no son oficiales hasta que se vuelven oficiales”.

Reemplazar a Busquets será una tarea casi imposible, pero Xavi sabrá que es algo que el Barcelona tendrá que hacer más temprano que tarde.

