Maradona tuvo este pedido semanas antes de morirse ¿qué fue?

El exjugador ya se preparaba para el día en el que ya no iba a estar entre nosotros. La publicación

InfoBae descubrió que el excapitán de la selección mencionó que le gustaría ser embalsamado como manera de ser recordado.

De acuerdo al informe, este pedido surgió en una conversación que tuvo con un círculo íntimo de amigos en el que se encontraba su abogado y representante, Matías Morla.

En esta charla comenzaron a hablar de las estatuas como un homenaje como se la ha hecho a grandes ídolos nacionales como Diego Maradona. “Yo no quiero una estatua, no me gustan, a veces no se parecen a la persona. No me gustan. El día que me muera quiero estar yo, quiero que la gente me salude a mí”, sorprendió el astro.

Aparentemente, Diego fue mencionado de la posibilidad de tener que se embalsamando y él estuvo de acuerdo con el proceso.

En sus referencia de sus grandes amistades, el fallecido líder de Venezuela Hugo Chávez también está embalsamado en Venezuela. En Argentina, hay monumentos de esa índole como a Eva Perón y el legendario boxeador Luis Ángel Firpo.

Maradona, quien falleció el miércoles, dio esta indicación ante un escribano público. Esto salió a la luz el jueves mientras que ocurrían varias complicaciones afuera de la Casa Rosada quienes llegaron a darle un último adiós al ídolo argentino y dejaron mucho lío en el edificio gubernamental.

¿Se cumplirá el deseo de Maradona?

La familia, al final de cuentas tendrá la palabra final en este proceso. El gran deseo de la familia es enterrarlo de inmediato en el cementerio privado de Bella Vista. El que había hecho este trámite era el equipo que manejaba la carrera de Maradona hasta que falleció el exjugador a sus 60 anos de edad. Este documento se le entregará en mano el documento a sus dos hijas. Ellas serán las que decidirán si cumplen con este deseo.

Para la familia, su deseo es poder darle clausura a este tema tendiendo en cuenta del caos que ha generado todo esta situación en medio de una pandemia. Esto es más fácil dicho que hecho ya que comienza la parte legal en al cual se tendrán que enfrentar varios frentes e individuos que son parte de la vida de Maradona. Matías Morla no estuvo en el velorio de su cliente y amigo y otra persona que tuvo que estar mirando desde afuera fue la exnovia de Maradona, Rocío Oliva.

