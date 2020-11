[Video]: Muerte de Maradona: Revive aquí el famoso gol “La mano de Dios”

El mundo del fútbol está muy triste este miércoles 25 de noviembre de 2020, tras el fallecimiento del ídolo de millones, el astro del balompié, Diego Armando Maradona.

Y en medio de los homenajes que famosos, personalidades e hinchas que han tratado de rendirle al Pelusa, uno de los momentos más históricos e inolvidables que protagonizó el argentino, vuelve a ser tema de conversación en redes sociales.

Se trata del gol que hizo Maradona con la mano, aquel 22 de junio de 1986, en los cuartos de final del Mundial México 86, cuando su seleccionado de Argentina enfrentó a Inglaterra por los cuartos de final en el estadio Azteca.

Momento Mundial: Diego Armando Maradona y la 'Mano de Dios'Uno de los momentos mundiales más recordados se produjo con la recordada 'Mano de Dios' en México 86. El protagonista fue Diego Armando Maradona que, en el choque entre Argentina e Inglaterra, tocó el balón con la mano para superar al meta inglés Peter Shilton. Con ese gol, los argentinos se pusieron adelante en el… 2017-12-27T03:03:58Z

La famosa y polémica jugada, que pronto fue bautizada como “la mano de Dios” y que violó el reglamento del fútbol, pues fue hecha de manera intencional, hizo que Argentina ganara ese partido 2-1 y luego sus declaraciones quedaran en la memoria, al afirmar que habíá hecho el gol “un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios”.

Los diferentes videos de la comentada jugada que ruedan en redes y en Youtube, han logrado millones de vistas desde hace más de tres décadas, e incluso Maradona finalmente este año se sinceró sobre la controvertida jugada.

Recuerda Maradona al autor del tema La Mano de Dios, RodrigoEl Diez, Diego Armando Maradona, recordó a los nacidos un 24 de junio como Lionel Messi, Juan Manuel Fangio y el aniversario luctuoso de personajes como Carlos Gardel y Rodrigo "El Potro", creador, éste último del tema "La mano de Dios", que homenajea al exastro suramericano. teleSUR https://videos.telesurtv.net/video/726450/recuerda-maradona-al-autor-del-tema-la-mano-de-dios-rodrigo/ 2018-06-25T03:29:38Z

El astro argentino se sentó a hablar con el programa “Detrás de Escena”, y allí admitió que siempre supo lo que hizo en ese partido y que incluso cuando lo anotó quiso disimular mostrando que había sido totalmente válido.

“Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, todos los de la defensa eran todos grandotes. Sansom, por ejemplo, el que me da el pase a mí, porque Valdano no me da el pase a mí, sino que lo anticipa Sansom… Él quiere jugar para atrás… Entonces, cuando vi yo que la pelota iba para arriba, para arriba, para arriba… digo: ‘no la alcanzo nunca’: ‘¡por favor bajá, bajá por favor! Ahí se me ocurrió una idea, meter la mano y meter la cabeza”, dijo el mundialista.

El otro lado de "La Mano de Dios" – El mítico gol de Diego Maradona a Inglaterra en México '86¡Suscribite a nuestro canal de YouTube y visitá deportv.gov.ar! ———————— El 22 de junio de 1986 Argentina e Inglaterra se enfrentaron por los cuartos de final de México '86 en un partido que elevó la leyenda de Diego Armando Maradona debido a sus dos goles: "La mano de Dios" y la que el relator Víctor… 2020-06-22T20:26:50Z

“Y claro, cuando yo caigo, Shilton no entendía a dónde estaba la pelota y yo miro así, y la pelota está en la red. Y empiezo a gritar, ‘¡gol, gol!”, agregó Maradona. “El boludo de Checho me dice: ‘pero lo hiciste con la mano’. ‘¡Callate la boca boludo y abrazame, callate la boca y abrazame! (le dije)’. Y ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano me dice: ‘no me digas que fue con la mano, a mí me tenés que decir’. Y digo, ‘después te cuento Valdano, ¡dejate de hinchar las pelotas!’”.

maradona la mano de dios rodrigo 2012-09-06T23:24:33Z

Maradona cuenta cómo metió el gol con la manoEl astro del fútbol argentino durante la transmisión del primer programa "De Zurda", donde analizará el Mundial Brasil 2014, reveló en detalles cómo hizo el gol con la mano de Dios. 2014-06-10T06:15:47Z