Maradona confiesa todo sobre el gol mundialista que hizo con la mano: ¿fue planeado?

Los amantes del fútbol no pueden olvidar aquella tarde del 22 de junio de 1986, cuando Maradona hizo historia anotando un gol con la mano en el partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México en el estadio Azteca, que le dio el triunfo a la albiceleste, y el astro argentino decidió confesar todo sobre la polémica jugada.

Tras más de 33 años de protagonizar la bautizada “Mano de Dios”, Maradona no tuvo reparo alguno en confesar todo lo que rodeó la jugada.

Sin un solo dejo de vergüenza o de sentimiento de culpa, el astro mundialista se refirió al gol antirreglamentario que marcó contra las normas del balompié con el que su equipo ganó 2-1 contra el onceno europeo.

“Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, todos los de la defensa eran todos grandotes. Sansom, por ejemplo, el que me da el pase a mí, porque Valdano no me da el pase a mí, sino que lo anticipa Sansom… Él quiere jugar para atrás… Entonces, cuando vi yo que la pelota iba para arriba, para arriba, para arriba… digo no la alcanzo nunca: ‘¡por favor bajá, bajá por favor! Ahí se me ocurrió una idea, meter la mano y meter la cabeza”, comento Maradona en diálogo con el programa “Detrás de Escena”.

Y tras confesar que la jugada fue pensada en caliente, el argentino agregó detalles de la manera como respondieron ante su osadía sus propios compañeros de equipo, quienes no daban crédito de que el Pelusa hubiese hecho semejante acto.



“Y claro, cuando yo caigo, Shilton no entendía a dónde estaba la pelota y yo miro así, y la pelota está en la red. Y empiezo a gritar, ‘¡gol, gol!”, dijo el mundialista. “El boludo de Checho me dice: ‘pero lo hiciste con la mano’. ‘¡Callate la boca boludo y abrazame, callate la boca y abrazame! (le dije)’. Y ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano me dice: ‘no me digas que fue con la mano, a mí me tenés que decir’. Y digo, ‘después te cuento Valdano, ¡dejate de hinchar las pelotas!’”.

Aunque las declaraciones de Maradona generaron mucha gracia entre muchos de sus seguidores y hubo quienes incluso admiraron la gracia con la que contó las cosas, hubo otros que lo criticaron en redes por jactarse de una conducta que no fue honesta con los principios del futbol y que hubiese cambiado el rumbo de aquel icónico partido.