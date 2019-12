Repudian a Maradona por ofender a estos niños que pedían un autógrafo: VIDEO

Nadie duda que Maradona es uno de los mejores futbolistas que ha tenido el mundo a lo largo de la historia, pero sus actos también lo han puesto en la lista de los deportistas más polémicos y groseros de todos los tiempos.

Y ahora que el ex mundialista anda dirigiendo el equipo Esgrima de su país, acaba de salir a la luz un video que no solo volvió a ponerlo en el ojo del huracán sino que ha causado indignación y rechazo, pues esta vez el exjugador la emprendió contra niños.

En el video, que fue tomado hace varios meses cuando era director técnico del equipo mexicano Dorados de Sinaloa, se observa al ex deportista saliéndose de sus casillas porque un grupo de niños, visiblemente emocionados, no paraban de repetir su nombre para ganar su atención.

Maradona insulta a niños que le pedían autógrafosEl exjugador de fútbol Diego Armando Maradona no ha dejado de generar polémica luego de su retiro como futbolista. Esta vez, el astro argentino reventó las redes sociales luego que se filtrara un video donde se observa a Maradona reclamando e insultando a unos niños que le solicitaban su autógrafo en unas gorras. Los pequeños aficionados gritaban desde las tribunas del estadio Banorte de México, «Diego, Diego, Maradona, Diego, Diego fírmame la cachucha», tratando de llamar la atención de Maradona, a lo que este respondió de forma altanera: “Escúchenme una cosa: si siguen gritando Diego, me voy a la mier…» imágenes de NTN24 más. información en: https://elpitazo.net/deportes/maradona-insulta-a-ninos-que-le-pedian-autografos/ 2019-12-12T23:54:33.000Z

Las imágenes luego revelan a un Diego muy enojado, quien paró de firmar los autógrafos, y de manera muy grosera y utilizando palabras altisonantes agredió verbalmente a sus pequeños hinchas.

“Escúchenme una cosa. Si siguen gritando ‘Diego’, me voy a la mie…. ¿Okey? Yo estoy acá respetándolos a ustedes, ustedes respétenme a mí. ¿Okey?. No se los digo más. La próxima vez que digan ‘Diego,Diego,Diego’ me voy. No tengo ningún problema”, amenazó el antiguo astro del fútbol.

De inmediato los niños se quedaron en silencio, mientras uno de los acompañantes de Maradona les hacía un gesto de que no lo llamaran más.

Tras la imagen de un iracundo Maradona, las redes sociales explotaron con un repudio generalizado al argentino, quien hasta ahora no se ha referido a los comentarios ni a su grosero proceder.

Escandalos de diego maradona (HQ)Grandes episodios de diego. (incluye "que la chupen") simplemente "el mejor". 2009-11-23T01:38:58.000Z

Y es que Maradona no sale de una para meterse en otra, pues esta no es la primera vez que el argentino se pone bajo el banquillo de los acusados por su actitud. Hace unos meses, estando en Dorados y luego de que la Liga Mexicana lo multara con una sanción económica por haber hecho comentarios de tinte político al dedicarle el triunfo de los Dorados al polémico presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y hablar mal de Estados Unidos, el argentino fue presa de duras denuncias de su exesposa.



Claudia Villafañe, la exmujer del Pelusa, con quien procreó dos hijas, demandó al exfutbolista por violencia sicológica, luego de que éste hiciera una publicación en redes sociales para felicitar a una de sus hijas y d epaso desenfundara contra la argentina.

“Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma”, comentó el ex mundialista en su Instagram, mensaje que acompañó con una foto en la que aparece cargando a su hija cuando era bebé.

Claudia Villafañe denunció a Maradona por "violencia psicológica"Fragmento de "Metadata" emitido el Lunes 8 de Abril de 2019. 2019-04-08T19:14:50.000Z

“Esto viene por un proceso de Claudia respecto a la violencia psicológica que sufrió. Lo que hizo Diego en el cumpleaños de Dalma fue lo que terminó de hartarla, ella ese día estuvo totalmente quebrada, y tomó la decisión de hacer la denuncia, como corresponde, y como debe hacer cualquier mujer que atraviesa algo así”, comentó Elba Marcovecchio, abogada de Claudia Villafañe, en diálogo con el programa argentino “Infama Recargado”.



La jurista explicó que la exesposa del técnico de Dorados de Sinaloa acudió a la Oficina de Violencia Doméstica para exigir que el padre de sus hijas y su mánager, el abogado Matías Morla, dejen de referirse a ella de manera pública, a fin de preservar su buen nombre y su tranquilidad emocional.

Los problemas entre Maradona y su ex datan de muchos años. En más de una ocasión la ha llamado ladrona, la ha acusado de usar su dinero para comprar propiedades y ella no se ha quedado callada a la hora de ventilar problemas de su vida en pareja.



Una de sus grandes peleas, que se hizo pública, fue cuando se casó su hija Dalma y el Pelusa no asistió. Allí se evidenció mucho más la fractura que hay en la relación de los exesposos, quienes a pesar del paso de los años y de estar legalmente divorciados, siguen generando controversia con sus actos y declaraciones.