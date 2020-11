Maradona: El D10S de Nápoles ¿por qué lo ven así?

Horas después de que muriera Diego Armando Maradona, el alcalde de la ciudad de Nápoles, Luigi De Magistris, había mencionado que el Stadio San Paolo será renombrado el Stadio Diego Armando Maradona. Algunos de los periodistas de la ciudad dijeron que el “unico que puede reemplazar a un santo es Dios”.

Esta noticia fue reiterada por el presidente del equipo partinopei después del partido de Europa League del jueves. Faltan algunos pasos burocráticos para hacerse realidad, pero todo parece estar encaminado a que esto se oficialice pronto. Para el pueblo napolitano todo esto es un proceso burocrático que comenzará para poder reciprocar todo lo que les ofreció Maradona durante su época como jugador.

Durante décadas, algunos hasta pueden llegar a decir después de la Segunda Guerra Mundial el área estuvo devastada. En esa época el avance de la Cortina de Hierro amenazaba a la peninsula como una democracia fragil que era protegido por soldados durante la Guerra Fría.

Esto conlleva a inversiones que llegaron a surgir por casa lo que hizo Estados Unidos con lo que fue el Plan Marshall que se implementó para ayudar en la reconstrucción de Europa. De ahí llega el llamado “Milagro Italiano” de los años 50 y 60. Esto resucita a norte de Italia en tema de industria y trabajo. Dentro de todo este proceso, el sur fue virtualmente olvidado y como suele ser, las familias sin posibilidades económicas van a donde están. De acuerdo a estudio hechos por el historiador Paul Ginsborg, se estima que más de nueve millones de italianos emigraron al norte de Italia desde fines de los 50 hasta mediados de los 70.

This photo was taken by a Zvezda fan #OnThisDay in 2018 just as our team was training at San Paolo. Or 'Stadio Maradona'…

It's fitting that we remember this on a day the world said goodbye to the legendary @sscnapoli and @Argentina star for the final time.

Rest easy, Diego ❤️ pic.twitter.com/W0hwPaBfi7

— FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) November 27, 2020