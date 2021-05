Final Champions League: Man City vs. Chelsea: ¿Cómo ver el Live Stream?

La Liga de Campeones se decidirá cuando el Manchester City de Pep Guardiola se enfrente al Chelsea FC de Tuchel, en el Estadio do Dragão de Portugal este sábado 29 de mayo de 2021.

En los Estados Unidos, el partido iniciará a las 3:00 pm hora del Este y será transmitido en vivo por en CBS(TV, inglés), TUDN USA (TV, español), Univision NOW (TV, español) y Paramount+, ZonaFutbol, SiriusXM FC, TUDN Radio, TUDN App y TUDN.com.

¿Cuál fue el camino recorrido por ambos equipos?

El Chelsea FC llegó hasta a final tras enfrentarse a grandes equipos de Europa. Los de Thomas Tuchel quedaron en el Grupo E en donde tuvieron que enfrentarse a partido de ida y vuelta contra el Sevilla, Krasnodar y Rennes. Luego, en octavos de final enfrentó al Atlético de Madrid, para posteriormente verse en cuartos de final ante el Oporto de Portugal. Ya en semifinales los ‘Blues’ ganaron ante el Real Madrid para clasificar a la final.

En declaraciones previas a la final, el jugador del Manchester City dijo en declaraciones citadas por FutbolRed:

“Jugar la final de la Liga de Campeones en Portugal es un logro que me llena de orgullo, pero llegados a este punto ya no es suficiente saltar al campo, hay que ganar. Guardiola es un perfeccionista, muy atento a los detalles. Trabajar con él significa mejorar día a día. Te estimula a diario, tiene energías interminables y siempre debes dar el máximo para aguantar su ritmo, pero los resultados premian los esfuerzos de todos nosotros”.

Por su parte el City de Guardiola, actual campeón de la Premier League, quedó en el Grupo C, y tampoco tuvo un camino nada fácil para meterse en la final. El equipo se vio las caras contra el Porto, Olympiakos y el Olympique de Marsella, terminando líder de grupo, para posteriormente enfrentarse en octavos de final contra el Borussia Monchengladbach, el cuartos de final ante el Borussia Dortmund y en semifinales ante el PSG de Francia.

El capitán del Chelsea, César Azpilicueta, declaro horas previas a la final, en declaraciones citadas por FutbolRed:

“Hay que valorar lo que cuesta cada partido, cada trofeo. Desde que llegué lo que me propuse es que mi equipo gane y luche por todos los trofeos. Esa es la responsabilidad y obviamente una final de Champions es algo muy especial. En el grupo tuvimos al Sevilla, en octavos ganamos al Atlético, después al Porto y en semifinales al Real Madrid. Creo que hemos merecido llegar a la final y hemos demostrado que sabemos enfrentarnos a grandes equipos”.

Posibles Alineaciones

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, De Bruyne, Rodri o Fernandinho, Gundogan, Mahrez, Bernardo Silva o Gabriel Jesús y Foden.

Chelsea FC: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell o Alonso, Pulisic o Havertz y Mount, Werner.

